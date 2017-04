– Få elevene på skolen!

Det handler om den mye omdiskuterte fraværsgrensen. I helgen vedtok landsmøtet til Ap, etter råd fra både partiet unge i AUF og elevorganisasjonen, å fjerne dagens mye omdiskuterte fraværsregler i videregående skole.

– Har effekt

Den blå-blå regjeringen har fått mye pæs fra elevene etter at det ble innført nasjonalt regelverk som tilsier at 10 prosent fravær i et fag betyr at det ikke gis karakter, og at en i realiteten da mister sjansen til å få bestått videregående utdanning.

– Det absolutt viktigste for å sikre elevene læring er at vi får dem på skolen. Erfaringene etter innføringen av fraværsreglene viser at elevene nå er tilbake på skolepulten. Mandagsfravær og timefravær er nesten borte, eller gått betydelig ned. Ved Alta videregående skole er fraværet kuttet med 50 prosent, slår Haukland fast.

Vil ha nye regler

På helgens landsmøte fikk ungdomsorganisasjonen full støtte for å avvikle dagens ordning og erstatte den med nye regler. I vedtaket heter det: «...erstatte regjeringens fraværsregler med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring». Lovnaden er at dersom det kommer en Ap-dominert regjering fra høsten av skal dagens regelverk evalueres og erstattes, men det skal fortsatt være klare regler.

– Ap la grunnlaget for dagens fraværsregler, men maktet aldri å få de innført. Det gjorde at da Høyre kom inn i kunnskapsdepartementet hastet det med å få gjort noe for å få fraværet ned. Vi handlet, og nå frykter Høyre at regler som fungerer skal bli fjernet med de konsekvenser det har for elevene. Dette er ikke å hjelpe elevene, men det motsatte. De trenger et puff bak for å komme seg på skolen, sier Haukland.

– Men er det ikke lurt å høre på elevorganisasjonene?

– Ja, selvsagt skal vi høre på elevene, men enda viktigere er å bruke erfaringene som klart viser at fraværsreglene har fått ned fraværet.