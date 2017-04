Denne flyplassen blir neppe bygd

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i samferdselsdepartementet bekrefter at «Nye Hammerfest Lufthavn» på Grøtnes, som kommunens egne utredninger har kostnadsestimert til mellom to og tre milliarder kroner, ikke er tatt inn i regjeringens NTP-forslag. Prosjektet er nevnt, men det henvises kun til utredningene som nå gjøres av Avinor.

– Avinor er beskyldt for å ha somlet og trenert utredningene vi holder på med. Det har vi selvsagt ikke gjort, men jeg håper at alle har forståelse for at det har vært noen utfordringer som ikke var enkle å forutse. En av disse er at vi er helt avhengig av tekniske værmålinger, blant annet av vindmåling. Været har vært så tøft at vindmåleren ikke maktet å stå mot og har blåst ned. Forsterket vindmåler er satt opp og nå kan målingene snart avsluttes, forklarer Falk-Petersen.

Petersen og Avinor forteller på sin side at de nå vil gå i gang med å analysere værdata og andre avklareringer som er gjort i en flere års lang studie av to lokaliseringsalterantiv fo flyplassen i Hammerfest, Grøtnes som er ønsket av Hammerfest kommune og et alternativ i Fuglenesdalen.

– Vi vil ha vår rapport klar før jul 2017, lover Falk Petersen.

Nytteeffekt

Han har tidligere uttalt til NRK at han og Avinor ikke ser behov for en ny storflyplass, og at det allerede er to flyplasser i Vest-Finnmark med rullebanelengde på over 2000 meter som kan håndtere større fly. Overfor Altaposten vil han si minst mulig nå om lengde på rullebane på en eventuelt ny flyplass i Hammerfest.

– Vi er mest opptatt av utfordringene som ligger i værforholdene. Dagens Hammerfest Lufthavn har noen utfordringer med sterk turbulens under gitte værfold og innflyvninger. Et helt sentralt spørsmål som må avklares er om en ny lufthavn vil bedre regulariteten, og eventuelt hvor mye. Det må sees opp mot investerings- og driftkostnader, forklarer Falk-Petersen.

Storflyplass

Hammerfest kommune har vedtatt en reguleringsplan for en ny flyplass på Grøtnes. Planen inneholder nytt terminalbygg og rullebane utfylt i havområdet ved Grøtnes. Første byggetrinn opererer med en asfaltert rullebane på 1770 meter inkludert sikkerhetsområde, noe som gir en operativ lengde på 1550 meter. Den er ment forlenget til 2.200 meter inkludert sikkerhetssone. Det er tatt høyde for at begge alternativene skal kunne betjenes av store fly, og at en beregnet passasjerlekkasje på 40.000 til flyplassen i Alta skal kunne tettes.

– Dersom værforhold og tekniske utredninger konkluderer med at ny flyplass her er innenfor de krav som myndighetene har satt, må det også en grundig samfunnsmessig analyse som kan gi svar på om ny flyplass er forsvarlig samfunnsøkonomisk, påpeker Falk-Petersen.

Vil koste

Tall fra Alta Lufthavn viser at selv fylkets største flyplass med 11 639 flybevegelser og 377.000 passasjer i 2016 går i kraftig minus på årsregnskapet. Prognosene for 2017 tilsier utgifter på 67 millioner kroner, mens inntektene vil bli på i underkant av 40 millioner kroner. Det gir et årsunderskudd på 27,5 millioner kroner, noe som likevel om det skulle bli slik er en resultatforbedring på 13,5 millioner kroner i forhold til 2009 da den nye terminalen stod ferdig.

De fleste lufthavner i Norge går i minus, og Alta er ikke noe unntak. En ny storflyplass i Hammerfest med et betydelig lavere passasjergrunnlag vil bli en ytterligere belastning på driften til Avinor.

Inntektene fra taxfree-salget bidrar til å finansiere lufthavnene som går med underskudd. I dag gjelder dette 39 av 46 lufthavner i Norge. Ifølge Stortingets saksdokumenter hadde Avinor 2,5 milliarder kroner i salgs- og leieinntekter fra taxfree-virksomheten i 2015. Dette tilsvarer mer enn en fjerdedel av Avinors samlede driftsinntekter fra lufthavnvirksomheten.