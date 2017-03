– Det har vært mye støy

– Det er nå oppdragsgiver som har styringen for hvordan de vil håndtere rapporten, sa Per Einar Olsen fra AFF.

Slik innledet rektor Persen rapporten AFF torsdag ettermiddag la frem for media. Av hensyn til at Bjørnar Bruer ikke har lest rapporten, ble media bedt om å vente med å gjengi innholdet.

– Det har vært en del støy i etterkant av Bruer-saken og generelt. Det har vært påstander om blant annet fryktkultur i media. Det har vi tatt på alvor og AMU har sagt at det skal gjøres en arbeidsmiljøkartlegging. De tillitsvalgte har også ønsket at det skal være en ekstern samtalepartner. Men før vi setter i gang noe større, har vi valgt å engasjere AFF (Administrativt forskningsfond) for å gjøre de første kartleggingene i forhold til de utfordringene vi ser og ut ifra de tiltakene det er lurt å gjøre.

Ser positivt på rapporten

Hovedverneombud ved Alta videregående skole, Lene Kristine Thomassen, sier i en kommentar til Altaposten at hun er glad for at de har fått på plass en rapport om arbeidsmiljøet.

– All den tid vi ikke har hatt konkrete ting å ta tak i, så har det gjort arbeidet veldig vanskelig. Jeg synes at de har gjort en veldig god jobb med å kartlegge arbeidsmiljøet og en god jobb med å gi oss tiltak vi skal jobbe videre med.

Ser fremover

Persen gjør et poeng ut av at hun tror ikke mange kjenner seg igjen i det store bildet som tegnes av skolen og skoleledelsen i avisa.

– Mange synes det er tungt å lese så mye negativt om arbeidsplassen som de er glade i. De kjenner seg kanskje ikke igjen i alle områder heller.

– Det er klart at det blir et forstyrrende element i det daglige for de fleste. Folk er nok bra lei alle medieoppslagene, sier rektoren.

Det samme inntrykket har verneombudet.

– Det er veldig tungt for de som ikke har et forhold til saken og er her for å gjøre sin jobb, samtidig som de får høre negativt omtale. Det har vært en tung tid for mange, forteller Thomassen.

Ønsker samarbeid

På spørsmål om Bjørnar Bruer, som mandag trer inn i stillingen som leder elevboligene, sier Persen:

– Det er klart at det er en tøff situasjon og det er utfordringer vi hele tiden jobber med for å finne løsninger som gjør at vi kan finne en god måte å samarbeide på.