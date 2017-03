Trine Lise til Alta

Tirsdag kommer den populære komikeren tilbake til Alta for å kvele tabuer, denne gangen under Se meg-konferansen som går for fjerde gang på Scandic. Hun har blant annet vært åpen på at hun er utsatt for voldtekt og sin bakgrunn som barnehjemsbarn og fosterbarn.

Til Altaposten sier Olsen at det i 2017 fortsatt finner for mange tabuer.

– Konferansen viser at vi er på god vei. Det er viktig at man bruker tid på slike tema, for skam er bare tabu når man ikke prater om det, påpeker Olsen.

Fra programmet heter det at Olsen vil snakke om hvordan det var å være barn med en dårlig start i livet. Hvilke tanker hun satt igjen med, og hvor lang tid det tok å lære og stole på noen.

– Veldig fornøyd

Sammen med P4s programleder Michael Andreassen skal hun fronte konferansen. Tormod Huseby og Gry Stålsett vil stå for det faglige.

– Vi er kjempefornøyde med at foreleserne vi ønsket takket ja for å komme nordover. På en kreativ måte vil de kunne sette sitt merke på temaet hvorfor det er vanskelig å være seg selv. Det blir en dag hvor det handler om skam og skyld, tabuer og åpenhet, sier Grete Rugland i Veiledningssenteret i Nord-Norge.

Rugland forteller at allerede siden det ble kjent i fjor høst at det ble nytt seminar, var responsen enorm.

– Når vi åpnet for påmelding i januar gikk det 48 timer før det var fullbooket.

– Stålsett er en av de fremste på sitt område og kan fortelle om skam og skyld, og hva det gjør med oss og hvordan det påvirker folkehelsen.

– Lenge ønsket

Nytt av året er at RSK Vest-Finnmark samarbeider om konferansen. RSK Vest-Finnmark er et regionalt samarbeidskontor som i hovedsak arbeider med kompetanseheving av ansatte i barnehager og skoler i regionen.

– Vi har lenge ønsket å ha dette temaet. Vi treffer også daglig pårørende som kjenner på skammen og skylden, tabuene og det man ikke skal snakke om. Treffer de som har kjent på konsekvensene av åpenhet – på godt og vondt. Det rammer ikke bare pårørende av de pårørende av Ruis avhengige vi snakket med, men det er noe som vi alle kjenner på. Dette håper vi foreleserne kan sette et fokus på, sier Rugland.