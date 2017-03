– De fleste synes det er godt arbeidsmiljø ved skolen

Det er konsulentselskapet AFF som har utarbeidet en rapport om arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole. 24 ble spurt om forhold ved både arbeidsmiljø, ledelse og kultur.

– Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtaler med ledelse, verneombud, fagforeninger og ansatte. AFF har ikke avdekket støtte for påstandene om at det er en generell fryktkultur ved skolen. De fleste ansatte synes det er et godt arbeidsmiljø ved skolen, heter det.

Likevel påpeker rapporten forhold som skolen vil ta tak i. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra AMU, tillitsvalgte og ledelse som skal lage en handlingsplan for å følge opp anbefalingene.

Rektor Inger Persen opplyser at støyen under og etter Bruer-saken, med påstander om fryktkultur, gjorde at det ble uttrykt et ønske om en ekstern part som kunne undersøke saken og foreslå tiltak. Det er dette som er igangsatt og alle ansatte har fått tilbud om en samtale.

Media var innkalt til pressekonferanse, men har av hensyn til at Bjørnar Bruer ikke har lesten, ikke tillatelse til å gjengi innholdet i rapporten frem til han har gjort dette.

Altaposten kommer tilbake med mer.