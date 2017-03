Kunnskapsministeren får innspill i Alta

Torbjørn Røe Isaksen skal både til Bodø, Tromsø og Alta denne uka. Statsråden vil være med på å rekruttere flere unge til lærarutdanninga og ønsker en diskusjon om hvordan man får til dette. Han vil også diskutere hva som må gjøres for å møte det prekære behovet for lærere som er i ferd med å oppstå i Nord-Norge. Antall lærerstudenter har også hatt et betydelig fall ved universitetet, campus Alta.

Onsdag kommer statsråden til Alta der han vil møte både regionale og lokale skolepolitikere, og treffe både elever, lærerstudenter, skoleeier og folk fra skoleverket. Det betyr at både Alta videregående skole og Campus Alta får besøk.