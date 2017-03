– Skuffende av Finnmark Ap

Under årskonferansen i Finnmark Ap valgte partiet å snu i spørsmålet om å spare området fra oljeutvinning. I november stemte de overraskende nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. I helga hadde pipen fått en annen lyd, hovedsaklig på grunn av partileder Jonas Gahr Støre har lagt fram et kompromiss som har falt i smak. Med 48 mot 20 stemmer gikk Finnmark Ap denne gangen inn for konsekvensutredning.

Finnmark Natur og Ungdom var i helga hjertelig tilstede, for å overbevise lokale Arbeiderparti-politikere om at kompromisset ikke er veien å gå.

– Det vi har opplevd, er at flere av medlemmene ikke hadde satt seg inn i forslaget og ikke visste hva som egentlig sto på spill. AUF var klart i mot forslaget, og man ville tro at deres eget ungdomsparti vil ha større innflytelse. Vi er utrolig skuffet over at de ikke hører på ungdommen, folket eller kunnskapen, sier fylkesstyremedlem Hanna Marie Hatlen.

Kompromissforslaget går ut på vern av Vestfjorden og Lofoten som nasjonalpark og åpne området utenfor Røst i Lofoten for konsekvensutredning. Finnmark Natur og ungdom er ikke imponert.

– Vernet er bare symbolsk, når det er utenfor Røst man tror at oljereservene faktisk ligger, mener de, og påpeker at man her truer både fuglefjell, verdens største kaldtvannskorallrev og gytefelt for skrei.

Fylkeslederen er heller ikke beroliget av at det handler om en konsekvensutredning,

– I praksis er det en åpningsprosess, sier fylkesleder Kamilla Elene Samuelsen.

– Vi har kunnskap i massevis, og alle de miljøfaglige rådene er enige om at oljeboring i Lofoten ikke er forsvarlig, sier hun.