– Haster med samisk tilbud

Deres opptelling viser at det står 28 barn på venteliste til samisk barnehageplass i Alta. Det gir mange foreldre utfordringer og sametingspolitiker Silje Karine Muotka ber nå Alta kommune sette seg ned med Sametinget og få på plass en god samarbeidsavtale. Det haster med en avklaring for de foreldrene som ønsker at barna skal få et samiskspråklig tilbud i barnehagen, mener hun.

Trengs et tilbud

– Aller først synes jeg det er utrolig positivt at så mange foreldre vil ha barna inn i en samisk barnehage. Det betyr at de er opptatt av og vil ha samisk språk for sine barn og et tilbud som understøtter dette. Nå viser det seg at Alta Siida er den mest populære barnehagen i Alta og har 28 unger på venteliste, det betyr at det trengs et tilbud hvor ungene kan få samisk som hverdagsspråk og dette er det kommunens ansvar å sørge for. Jeg håper kommunen og sametinget kan sette seg sammen og løse dette problemet som har vært der i 10 år. Vi må få på plass en samarbeidsavtale og det haster med å finne en løsning for de mange barna på venteliste som trenger samiske barnehageplasser. Her mener jeg kommuneledelsen kan gjøre en jobb og avklare hvordan dette kan ordnes, sier Muotka.

Barnekonvensjonen

– Betyr det at du mener kommunen bryter loven når de ikke gir dette tilbudet?

– Barnehageloven er ikke tydelig nok, men FNs barnekonvensjon artikkel 30 sier klart at det skal legges til rette for at samiske barn får retten til å utøve sin kultur sammen med andre samiske barn. Og barnekonvensjonen har forrang for norske lover, sier Muotka, som håper Alta kommune vil ta et initiativ for en løsning.

Har andre tall

Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta kommune sier spørsmålet om samiskplasser vil bli tatt opp i neste hovedutvalgsmøte. Kommunen opererer med helt andre tall.

– Kommunallederen har opplyst til meg at det nå er 12 barn som ikke har fått noe tilbud, og dette vil bli drøftet med politikerne i neste hovedutvalg, sier Bjørn Atle Hansen.