Ny leder banker til

Kim Gøran Pedersen mener at tilgang på boliger blir en nøkkel for vekst og optimisme i Loppa.

Han overtok for kort tid tilbake lederklubba i Loppa Ap, og lover at til tross for at han er fersk som politisk leder skal innbyggerne i Loppa oppleve stort engasjement og at han og partikameratene vil være aktive i samfunnsdebatten. Akkurat nå er det boligpolitikken som har hans og Loppa Arbeiderpartiets fokus.

– Loppa Arbeiderparti vil jobbe aktivt for å få bygget flere boliger i Loppa kommune. Vi ser at for å lykkes med å utvikle næringslivet og å skape gode lokalsamfunn må det snarest settes i gang med bygging av boliger. Næringslivet har signalisert behovet for leiligheter for sine ansatte, og kommunen selv trenger nye moderne boliger av god standard til egne ansatte/nøkkelpersonell, tilflyttere, vanskeligstilte på boligmarkedet, flyktninger og arbeidsinnvandrere. Dette vil være med på å opprettholde bosettinga i kommunen, forklarer Kim Gøran Pedersen.

Ny modell

Loppa Arbeiderparti har lenge etterlyst en prosess med å utrede bygging av boliger etter for eksempel «Hamarøy-modellen», der kommunen går i samarbeid med private om bygging.

– En del kommuner har benyttet denne modellen. Blant annet er Kvænangen kommune i full gang med bygging av slike boliger. I denne modellen er også Husbanken involvert og de har frist for søknad innen 15. februar 2018, så det haster å få gjort forarbeidet til en slik søknad, forklarer den engasjerte lokalpolitikeren og legger til:

– Loppa Arbeiderparti har flere ganger bedt ordføreren om å sette denne saken på sakskartet, men det er enda ikke blitt gjort. Mangelen på utleieboliger, spesielt i Øksfjord, vil skape store problemer for næringslivet dersom det ikke blir tatt grep snarest. Vi krever derfor at dette blir tatt på største alvor og at arbeidet igangsettes umiddelbart.