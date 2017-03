Fikk stor asfaltjobb

Selskapet bekrefter i en pressemelding at selskapet skal ta seg av asfaltjobben på denne E6-parsellen vest for Alta. De har nå signert en kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner AS (LNS).

Samtidig har selskapets avdeling i Harstad får asfalteringen av Bjarkøyforbindelsen. Totalt er det ca. 34.000 tonn asfalt som skal legges.

– Vi er glade for at LNS har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser fram til et godt samarbeid, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.