Rykter om fortjeneste førte til habilitetssak

Påstanden om mulig berikelse for Ap-veteranen har versert som «bygdedyrnyhet» i Loppa kommune. I Nuvsvåg er det nettopp Ernst Berge som har vært en av pådriverne for å få etablert industri på det nye industriområdet som kommunen nå legger til rette for. Berge ville derfor med bakgrunn i rykter, som aldri kom til overflaten i kommunestyrets møte i går, ha kommunestyrets habilitetsvurdering før behandlingen av spørsmålet om reguleringen av Sandbakken industriområde.

– Jeg vil ha en ren linje knyttet til spørsmålet om min habilitet, for det er fortsatt mye arbeid som skal gjøres, sa Berge.

Fabrice Caline (Sp) og varaordfører Stein Thomassen (Ap) ba Berge si hva som skulle gjøre han inhabil eller habil. Berge slo fast at han er daglig leder og eneeier av Loppa Springwater AS. Selskapet har ikke konsesjon for utnyttelse av vannkilden i Nuvsvåg lenger så Berge mente det var helt feil når folk sier at han skal tjene seg rik på dette.

Rådmann Marion Høgmo kunne ikke se at Berge var inhabil, siden det ikke er snakk om noen fordel for Berge.

Ordføreren mente Berge var habil, mens Berges partifelle, Berit Land, sa hun hadde landet på en annen konklusjon enn ordføreren siden etableringen av industriområdet kan utgjøre en fordel for Berge.

– Og hvis han fratrer behandlingen vil all tvil være feid til side, sa Land.

– Om Ernst Berge skulle bli kjent inhabil, så betyr det ikke at vi mistenker ham for noe, sa Caline.

Berge ble deretter kjent habil, mot fire stemmer.