– Skyter seg selv i foten

Ser at leder i Finnmark Høyre skryter av at han har gått inn for at Finnmark og Troms slår seg sammen til en region. Lurer på om han har sett på kartet? Den nye regionen bli tre ganger så stor som den største nye stor regionene i sør. Alt skal bli så mye bedre med en stor region, tror Finnmark blir en utkant av regionen, vi er like mange innbyggere som hele Tromsø by. Senterpartiet mener at vi blir den «glemte» delen i en stor region.

Hva skjer med dagens fylkeshovedstad Vadsø? De vil mister mange arbeidsplasser allerede nå sliter Vadsø med nedgang i folketallet. Høyres sentraliseringspolitikk fortsetter, tror mange finnmarkinger er lei av å få reformer «tredd» ned over hodet, med begrunnelse at nå blir alt så mye bedre.

Senterpartiet mener at regionreformen virker å være populistisk forslag som kan slå an i folkerike områder med korte avstander. Senterpartiet kan ikke se hvordan fylkene skal bli bedre med den inndelingen som Høyre og regjeringen legger opp til. Man burde heller gi fylkene flere oppgaver og la grensene være slik de er idag, da hadde vi kunne kalle det en regionreform. Nå er det en sentraliseringsreform. Senterpartiet mener at man skal jobbe for at det ikke blir en sammenslåing/sentralisering som Høyre legger opp til.

Kurt Wikan

Senterpartiet