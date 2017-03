– En historieskriver er gått bort

I likhet med lokalsamfunnet er det i familien Rasmussen stor sorg. Nevø og tidligere Alta-ordfører Odd Arne Rasmussen forteller at til tross for en stille og lavmælt framtoning, gjerne litt anonym og i bakgrunnen, er det en stor plass i lokalsamfunnet, og ikke minst i familien, som nå står tom.

– Av veldig mange fin menneskelige kvaliteter var Harald alltid klar til å yte dersom noen trengte hjelp. Han var et samlingspunkt i familien, og sa aldri nei, forteller Odd Arne.

Onkelen har slitt en tid med sykdom, og det var til slutt kreften som tappet alle krefter av den spinkle kronstadkroppen. Etter en tids opphold på Hammerfest sykehus, ble han liggende i kø for å komme hjem til Alta Helsesenter for å kunne avslutte livet med familien rundt seg. Ønsket fikk Harald til slutt oppfylt. Han ble overført til Alta Helsesenter og sovnet ikke lenge etter stille inn ved syvtiden mandag morgen.

– Jeg og familien hans er veldig glad for at samfunnet fikk takket Harald for den jobben han har gjort. Ikke minst innsatsen i Alta Historielag, og ved å få dokumentert lokalhistorien gjennom både bøker og andre prosjekter, satte han store spor etter seg. Det var et stolt øyeblikk da han fikk sin velfortjente heder og overrakt kongens fortjenstmedalje i kommunestyresalen. Selv satte Harald svært stor pris på en slik heder, forteller nevøen.

I tillegg til sin altoppslukende interesse for lokalhistorie var også kronstingen svært glad i naturen, og ikke minst bærturene. Han likte å holde kroppen i form med lange turer, og var fram til sykdommen rammet for fullt i god form. Læreren, som ble født sommeren 1938, pensjonerte seg da han var 62 år. Likevel fortsatte han etter dette med lange dager med å dyrke sin hobby og interesse for lokalhistorie. Mange vil nok også huske Rasmussen som tidtaker i lokale skirenn, ikke minst innen bedriftsidretten.