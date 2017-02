Forbyr droneflyging over Vest-Finnmark

På sine hjemmesider skriver Forsvaret at det legges ned forbud mot å fly med sivile droner i et avgrenset område i hele perioden militærøvelsen Joint Viking 2017 pågår. Dette for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. I det midlertidige restriksjonsområdet (se bildet) blir det dermed forbudt å bruke sivile droner mellom 28. februar og 15. mars.

I forkant av etableringen av forbudssonen har det vært dialog med politimesteren i Finnmark, fremgår det av Forsvarets nettsider. Det er Luftfartstilsynet som har tatt avgjørelsen om droneforbudet.

22. februar ble det midlertidige restriksjonsområdet vedtatt. Her er all flyging med modellfly og luftfartøy uten fører om bord, uansett formål, forbudt – vel å merke om det ikke er en del av selve øvelsen.

Særskilt tillatelse til å fly med modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord kan gis av Forsvarets nasjonale luftoperasjonssenter.