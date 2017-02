Fikk 30.000 kroner

– Alta Jeger og Fiskerforenings barne- og ungdomsgruppe gjør et viktig arbeid for å få ungene ut i naturen. Jeg er veldig glad for å kunne bidra til at de kan skape gode naturopplevelser også i fremtiden, sier Alexander Krogh, avdelingsleder på Azets-kontoret i Alta.

Det var på Alta JFFs nylige årsmøte at Krogh delte ut gavekortet på 30.000 kroner. De går gjennom ordningen «Azets 4 Kids,» og kommer godt med, heter det fra foreningsledelsen.



– Vi er både overrasket og glade for pengene fra Azets, sier nesteleder i Alta JFF, Bernt Suhr.

– Pengene vil komme godt med i vårt ungdomsarbeid, sier han.

Azets er et selskap som jakter kunder som vil bruke teknologiske løsninger til et enklere og papirløst regnskap.

– Foreldrene kan gjerne benytte våre smarte løsninger til å gjennomføre regnskapet sitt på iPaden. Samtidig ønsker jeg at barna skal komme seg ut i naturen fremfor å sitte med iPaden i fanget, sier Krogh. Han sier han setter stor pris på å være en del av et ambisiøst selskap.

Flott forening

– Samtidig er det svært gledelig å kunne dele noe av verdiskapningen med en flott, lokal organisasjon som Alta Fiske og Jegerforening, sier han.

Azets ble etablert i 2016, og Azets 4 Kids er deres egen støtteordning. Her kan det søkes om midler til tiltak som fremmer barns aktivitet.

– Vi ønsker å gjøre en forskjell for barna i nærmiljøet deres. Alle som jobber med å fremme barns aktivitet, kan søke, sier Krogh.