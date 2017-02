Varsler betydelig skredfare til helgen

Det er varslingsportalen varsom.no som melder at skredvurderingen til helgen er 3, altså betydelig.

– Vindøkning i fjellet og litt nedbør gir betydelig skredfare med pålagring av fokksnø i leområder, heter det.

Skredfaren for søndag er fredag formiddag ikke vurdert, men på varsom.no skriver de at lørdagens fokksnø vil bruke tid på å stabilisere seg på grunn av en lav temperatur.

Solveig Kosberg ved snøskredvarslingen opplyser at det for øyeblikket jobbes med varselet. En ny oppdatering vil ifølge Kosberg komme klokken to.