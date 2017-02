SV-bråket kan gi Kaja stortingsplass

Det er fullt mulig, men fortsatt skal mye klaffe før Kaja Kristensen fra Alta kan debutere på Stortinget i løpet av kommende stortingsperiode. Først må hun ble nominert på plassen bak Kirsti Bergstø, på en andreplass på lista som de fleste trodde skulle gå enten til Altas Tommy Berg eller Nordkapps Johnny Ingebrigtsen.

Det er høyst sannsynlig det minste problemet.

Berg trakk sitt kandidatur for å sikre at mistillitsforslaget fra Alta SV mot Johnny Ingebrigtsen som partiets heldtidspolitiker i «fylkesregjeringen», ikke ble koblet til nominasjonen. Senere fulgte Sør-Varanger SV opp mistillitsforslaget fra Alta SV, begge partilagene begrunnet mistilliten med begrunnelse i slett håndtering av Bruer-saken.

– Et moralsk spørsmål Alta SV med formelt vedtak der Ingebrigtsen (SV) bes trekke seg som heltidspolitiker.

– Johnny Ingebrigtsen var en av kandidatene som ble vurdert for andreplassen på lista. Nominasjonskomiteen endte på at vi ønsker en ung kvinne fra Alta som vi har fått svært mye positive tilbakemeldinger om. Hun er en aktiv kulturpolitiker, midt i ungdomsmiljøet gjennom sin stilling på Huset og innehar flere styreverv innen kultur, blant annet sitter hun i styret for Aurora Kino. Vi oppfatter at hun er en tydelig sosialist og miljøforkjemper, og har vært sentral i Alta SVs føre-varholdning til oppdrett, påpeker leder i nominasjonskomiteen Pål Gabrielsen.

Vraket Johnny

Kirkenes-politikeren bekrefter at nominasjonskomiteen er enstemmig i sin innstilling på samtlige plasser, inkludert andreplassen som er gått til Kaja Kristensen.

– Ble mistilliten som er reist mot Johnny Ingebrigtsen utslagsgivende for at han ikke har fått en av plassene bak Kirsti Bergstø?

– Vi i komiteen har selvsagt registrert mistilliten som er reist både i vest- og østfylket, men det avgjørende var at vi med valget av Kaja Kristensen ønsket å vise at vi har unge, dyktige politikere som kan representere SV i Finnmark på en god måte, klargjør Gabrielsen.

– Er ingen populær mann i Hammerfest Ligger an til kampvotering mellom Tommy Berg og Johnny Ingebrigtsen

Med bakgrunn i at Johnny Ingebrigtsen siste periode møtte på Stortinget, og nå vrakes etter at sentrale miljø i partiet ikke lengre har tillit til han, reises det spørsmål om hans framtid på toppnivå i politikken i Finnmark. Han har to år igjen som fylkestingsrepresentant og leder av hovedutvalget for kompetanse dersom mistilliten ikke medfører endringer her.

Stortingsplass mulig

Innledningsvis viste vi til at Kaja Kristensen har realistiske muligheter til å bli å finne på Stortinget i løpet av de neste fire år. Ved Stortingsvalget i 2013 var Johnny Ingebrigtsen andrekandidat. Da Kirsti Bergstø gikk ut i svangerskapspermisjon resulterte det i ett år på tinget for Ingebrigtsen. Dersom det blir en ny rød-grønn regjering hvor SV inngår hevdes det at Bergstø er svært aktuell for en statsrådpost, noe som vil medføre at andrekandidaten rykker inn på finnmarksbenken på Stortinget.

Det er imidlertid et stort MEN i forhold til Kristensens sjanser til å få et lengre opphold på Stortinget, det selv om det skulle bli rød-grønt flertall. Aller viktigste forutsetning er at SV kaprer ett av fem mandat i Finnmark. I dag har Bergstø utjevningsmandaten, noe SV ikke er sjanseløs på å få heller etter neste valg. Dersom SV ikke makter å komme seg over sperregrensen på fire prosent på landsbasis kan de skyte en hvit pil etter utjevningsmandatet. På siste meningsmålingene ligger SV og vaker like under eller over sperregrensen.

SV i Finnmark rakner Altas Tommy Berg har fått følge av Vadsøs Hanne Harila ut av SV-lista.

Hanne Harila fra Vadsø trakk sitt kandidatur i kjølvannet av at Tommy Berg gjorde det klart at han ikke var kandidat. Etter hva Altaposten har grunn til å tro har Harila fått en rekke oppfordringer til å omgjøre beslutningen fra hele Finnmark. I nominasjonskomiteens nye forslag er Harilas navn å finne på fjerdeplass, et sted ned i forhold til opprinnelig innstilling.

Her er nominasjonskomiteens forslag:

1. Kirsti Bergstø - Nesseby

2. Kaja Kristensen - Alta

3. Faez Maroki – Hammerfest

4. Hanne Harila - Vadsø

5. Jan Olsen - Nordkapp

6. Maiya Syrstad – Sør-Varanger/Sosialistisk Ungdom.

7. Cato Christiansen - Loppa

8. Cecilie Gjennestad - Porsanger 9.

Daniel A. Øien - Lebesby

10. Marit S. Utsi - Kautokeino

11. Pål K. Gabrielsen – Sør-Varanger

12. Hege Westgaard - Alta

13. Sigurd Richardsen – Vadsø

14. Inga Mandal - Gamvik