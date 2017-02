Teller opp gode grunner for sykehus i Alta

Alta-ordfører Monica Nielsen får kraftig kritikk fra opposisjonen for kun å prate om sykehustjenester i Alta. Oppfølgingen av strukturutredningen til Oslo Economics fra ordførerpartiene hevdes å være fraværende.

– I praksis har ikke ordfører og dagens posisjon gjort noe som helst for å få stortings- og regjeringsmiljø til å vurdere rapporten. Dette arbeidet framstår som en tvangsøvelse for ordfører Monica Nielsen, noe som står i sterk kontrast til at hun framstiller seg selv som en sterk forkjemper av både fødeavdeling og akuttjenester i Alta. I praksis sykehus, men jeg etterlyser at posisjonen ikke bare prater, men er villig til å gjøre en jobb for at innbyggerne våre skal kunne få helsetjenester på linje med andre kommuner av samme størrelse ellers i landet, sa Venstres Trine Noodt i søndag i Altaposten.

Monicas viktigste sak

Alta-ordfører Monica Nielsen har over mange år vært en av de mest engasjerte sykehusforkjemperne i Alta Ap, og mange forventet at hun skulle bruke rapporten fra OE i en ny offensiv for å få tatt time-out for planleggingen av nytt sykehus i Hammerfest. OE er et anerkjente analysebyrå som har gjort flere nasjonale utredninger for ulike departement, og som leverte den meste kjente helseutredningen i Norge da de utredet sykehusplassering i Møre og Romsdal. I utredningen om sykehusstrukturen i Finnmark anbefaler de at nytt sykehus må bygges i Alta i stedet for Hammerfest, og at en slik struktur vil gi betydelig samfunnsøkonomisk og helsemessig gevinst.

– Det er regjeringen med Venstre som et aktivt støtteparti, som bestemmer. Helseminister Bent Høie er nøkkelen, og i stedet for å kjøre solo med egenmarkering må vi få både Noodt og andre med på laget. Sykehussaken er og har vært et teamarbeid. Jobben må være å få regjeringspartiene Høyre og Frp til å forholde seg til rapporten fra OE, og det vil ikke skje uten at vi fra Alta står sammen og legger et sterkt press på departementet, klargjør Nielsen.

Venter på svar

Hun tror regjeringens støtteparti Venstre og KrF ut fra den posisjonen de er i sentralt, vil ha langt støtte påvirkning enn ordførerens partifeller i Oslo. De er og blir en del av opposisjonen fram til valget.

– Så, Trine, i stedet for å gå til angrep på meg som har fødeavdeling og akuttjenester som kanskje saken som er høyest på prioriteringslista, så vil det være mer fornuftig å jobbe mot Trine Skei Grande og dine øvrige partifeller i Venstre sentralt. Det vil gi et press på Høie og regjeringen.

– Er det ikke viktigere, og enklere, å få Ap med helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen til å ta utredningen på alvor?

– Vi snakker med våre folk i Oslo hver gang vi har mulighet, og har også sendt både dem og helseministeren utredningen fra OE. Utredningen er veldig klar i sine konklusjoner, og når OE samtidig har høy status og tillit som et velrenommert analysebyrå, er det uforståelig at sentrale politikere ikke vil diskutere utredningen.

– Du sier at du har snakket med Torgeir Micaelsen og andre sentrale partivenner i Oslo. Hvorfor vil de ikke kommentere OE-rapporten?

– De vil foreløpig ikke gå ut med vurderinger av konklusjonen i rapporten, men det betyr ikke at de avviser den. Som tidligere sagt er det ikke her nøkkelen ligger. Nå handler alt om å få helseminister Bent Høie til å erkjenne at dagens sykehusstruktur ikke er bærekraftig og heller ikke kan gi et godt helsetilbud til befolkningen.

Venter på Høie-svar

Alta-ordføreren har en lang liste hvor hun og posisjonspartiene har forsøkt å få OE-rapporten på agendaen til sentrale og besluttende politikere. Det siste initiativet er å kreve svar fra Høie.

– Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) har levert skriftlig spørsmål til helseministeren om hvordan han og regjeringen vil bruke rapporten fra OE. Svaret vil sannsynlig foreligge denne uka, påpeker Monica Nielsen.

– Noodt sier at vi aldri vil få sykehus med Ap. Alta Ap har ikke støtte sentralt eller hos egne fylkespolitikere, og fylkesordfører Runar Sjåstad brukte makta og reglementet rått for å få stoppet votering over et forslag til uttalelse om OE-rapporten. Er ikke dette fakta?

– Ja, sånn er det, men vi kan ikke gi opp. Planleggingen av Nye Hammerfest sykehus pågår for fullt, og derfor må noe skje raskt. Sykehus blir sikkert valgkampsak, men til høsten kan alle dører være lukket, innrømmer Alta-ordføreren.