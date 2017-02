Denne slår inn over vestfylket i ettermiddag

Mandag er et polart lavtrykk på vei inn over Troms og kyst og fjordstrøkene av Vest-Finnmark, fremgår det av et OBS-varsel lagt ut på yr.no.

I OBS-varselet fremgår det at det polare lavtrykket mandag formiddag ligger over Tromsøflaket. Retningen og hastigheten det polare lavtrykket har gjør at det ventes å slå inn over vestfylket i dag:

– Sterkest vind ventes vest og sørvest for lavtrykket, med liten til full storm 25 m/s. Lavtrykket beveger seg mot sørøst, og ventes å nå kysten omkring Loppa mandag ettermidag.

Det ventes raske endringer i vindstyrkte og retning, heter det i OBS-varselet.

– Det ventes også snø og snøfokk, og vanskelige kjøreforhold. Lokalt økende skredfare. Noe trafikale forstyrrelser, heter det i OBS-varselet.