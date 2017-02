– Kan vi stole på Ap-nei til flere oppdrettslaks?

Venstres Trine Noodt mener ordføreren og Ap dobbeltkommuniserer et miljøbudskap til innbyggere og offentlighet. Bakgrunnen er Altapostens nettsak sist uke der Nielsen på vegne av ordførerpartiene lovte at det ikke skal komme en oppdrettsfisk til i Altafjorden uten en forutgående konsekvensutredning og undersøkelse av miljøbelastningen.

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) tar ordføreren og Ap i forsvar, og synes det er leit at Noodt trekker troverdigheten og et ekte engasjement hos sin kollega i tvil. Hun viser til Nielsens krav om at Alta kommune skal ha siste ord i forhold til økt biomasse i fjorden.

– I sak er jeg og SV helt på linje med Venstre og Noodt. Vi vil ikke ha en oppdrettslaks til i fjorden før vi enten har lukkede anlegg, og eller vi har miljøanalyser som gjør oss trygge på at miljøet og villaksen ikke blir skadelidende. Alle vi som er opptatt av miljøet bør imidlertid juble over at vi har en ordfører som viser et ekte engasjement for å sikre kommunen større råderett over sjøarealene. I dag er dessverre ikke Alta kommune herre i eget hus, og andre kan bestemme at oppdrettsnæringen skal vokse uten at det er tatt nødvendige miljøhensyn, sier varaordføreren.

– Har ikke Noodt et poeng om at Ap sa ja til en ny lokalitet for NRS i Davatluft?

– Det var et flertall for å følge en tidligere avtale med NRS som ble lagt i forbindelse med arealplanen i 2011, og denne avtalen følte Ap seg forpliktet av. I posisjonen var vi delt i synet og både SV og MDG stemte mot. Likevel synes jeg Trine Noodt og Venstre skal være så romslig at de ser at det var en spesiell sak. NRS har gitt opp lokaliteter på innsiden av grensen for Nasjonal Laksefjord mot å få en ny lokalitet på utsiden, forklarer SV-varaordføreren.

Bør juble

Håkegård Pedersen forstår ikke at Venstre snakker ned ordføreren når hun tar til ordet for at kommunen må ha selvråderett, og vil sette miljøhensyn øverst for å få en bærekraftig utvikling.

– Posisjonspartiene har samlet seg om klare lovnader i samarbeidserklæringen om at vi ikke vil tillate nye lokaliteter og økt biomasse i Altafjorden før vi har lukkede anlegg. Er ikke dette bra, Trine? Vi har en ordfører som engasjerer seg langt utenfor kommunegrensene for å sikre lokal selvråderett over fjorden og at kommunen får betalt for oppdretts aktiviteten. Frykter Venstre konkurranse om miljøvelgerne når hun angripes på denne måten?

Sametinget på banen