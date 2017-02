Fant ingen straffbare forhold

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at det ikke bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak, har opptrådt straffbart ved sin håndtering av kvinnens kontakt med politiet. Det har tidligere blitt stilt spørsmål til politiets håndtering av saken.

Spesialenheten kobles inn i drapssak – Nødvendig å få belyst om vi har gjort nok.

Under følger pressemeldingen fra Politimester Ellen Katrine Hætta:

«Finnmark politidistrikt ba 01.09.2016 Spesialenheten for politisaker om en gjennomgang av politidistriktets håndtering og forutgående kontakt med en 37 år gammel kvinne og hennes sønn, som 19. august ble funnet drept i Kirkenes.

Dobbeltdrapet utløste kritikk. Det ble stilt spørsmål ved politiets håndtering og om politiet burde ha forstått situasjonen annerledes og satt i verk tiltak for å beskytte kvinnen og hennes sønn. Politidistriktet valgte på eget initiativ å be Spesialenheten om en uavhengig vurdering.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket saken og finner det ikke bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak, har opptrådt straffbart ved sin håndtering av kvinnens kontakt med politiet. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Politimester Ellen Katrine Hætta sier at det har vært viktig både for politiet og samfunnet å få en uavhengig vurdering av politiets håndtering, og er glad for at den foreligger.

– To personer ble drept, og en hver tjenesteperson eller etat vil spørre seg selv om det var noe man kunne ha gjort annerledes, for å hindre at slike ting skjer. Jeg er lettet for at Spesialenhetens avgjørelse nå foreligger med en frifinnelse og at saken har fått en grundig og uhildet gjennomgang. Vi vil gjennomgå saken med våre ansatte og forsøke å lære av den. Det er alltid læringspunkter, rutiner og håndtering som kan forbedres, uansett om man ikke klarer å hindre at tragiske hendelser skjer, sier Hætta.»