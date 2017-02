Juvik er talsperson for Ap-fraksjonen i Stortingets transportkomité i lufthavnsaker. Han har tidligere uttalt til Altaposten at Ap-gruppa støtter ny lufthavn i Hammerfest, men at de vil avvente å ta stilling til om det skal være en storflyplass eller en regional småflyplass.

Når det gjelder parallellen mellom det som nå skjer på hans hjemmebane på Helgeland og i Finnmark, er den tidligere ordføreren i Hemnes, en nabokommune til Rana, langt mer forsiktig.

– Alle er opptatt av et så godt tilbud som mulig, og nært der man bor, sier Juvik, som mener de tøffe debattene rundt både flylass- og sykehusstruktur må sees i en slik sammenheng.

– Alta/Hammerfest-krangel bare mild bris ... Ikke mer enn småkrusning mot det som skjer på Helgeland.

– Som tidligere ordfører på Helgeland og nå sentral i fraksjonen til Ap i transportkomiteen, er det gitt noen signaler om en flyplasstruktur med storflyplass i Rana og kutt av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen?

– Ingen parti har vedtatt nedlegging av flyplasser så langt som jeg er kjent med. Heller ikke Ap, men partiet er positiv til ny storflyplass på Mo. Samtidig avventer vi forslaget fra regjeringen i forbindelse med NTP som kommer i april.

Analysebyrået Urbanet har på bestilling fra Samferdselsdepartementet gjort samfunnsmessige analyser og vurdert planene for Polarsirkelen Lufthavn. Det er dårlig nytt for Rana og tilhengerne av flyplassen. Urbanets rapport konkluderer med at Polarsirkelen Lufthavn vil være særdeles ulønnsom rent samfunnsøkonomisk.