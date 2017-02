Smalt sammen i Svennbakken

Finnmark politidistrikt melder 08.17 tirsdag morgen om et trafikalt uhell i Alta.

– Trafikkuhell, Alta, Aronnesveien ved rundkjøring tett ved sentrum. Ikke personskade. Behov for dirigering. To biler involvert, heter det i en melding fra politiet.

Den opprinnelige meldingen viste seg å være noe unøyaktig, for ifølge operasjonsleder Geir Roar Nesbø ved Finnmark politidistrikt fant sammenstøtet i bunnen av Svennbakken, ved innkjøringa mot Smegjerdet.

– Vet dere hva som har gått galt?

– Vi legger ikke noe voldsomt med tid i å etterforske saken, det har vært et sammenstøt men ikke personskader. Vi er dermed på stedet for å dirigere trafikk. Men det kan være verdt å nevne at patruljen melder om at det er dype spor i veibanen. Er det slik så kan man risikere å få sleng på kjøretøyet. Vi har varslet veitrafikksentralen om dette, opplyser Nesbø.