– En dag vil du trenge organer

På selveste alle hjerters dag, eller Valentine's Day, står denne duoen på Amfi i Alta for å fortelle andre om hvorfor det er så viktig å være organdonor.

Odd Thomassen, som selv fikk et nytt hjerte for 20 år siden, og Leif Birger Mækinen, leder av LHL Alta vil kunne svare på alle spørsmål du har og deler samtidig ut donorkort til de som ønsker seg et.

– Vi har nok delt ut rundt 100 donorkort frem til nå, sier Thomassen til Radio Alta ved 13-tiden tirsdag.

– Mange har donorkort fra før av, men for de som ikke har bidrar vi med informasjon og svarer på spørsmål. For det kan også slå andre veien en dag, og da vil du vil trenge organer, sier han.

For å melde deg inn, forklarer Mækinen at du enten kan komme på standen på Amfi, eller registrere deg på nett på organdonasjon.no.

– Fortell så dine nærmeste familie om kortet og ha kortet i lommeboka hele tiden. Slik blir det også lettere for de etterlatte å se at du vil være en donor, skyter Thomassen inn.