Nytt oljefunn i Barentshavet

Lundin og partnerne har gjort et oljefunn på mellom 35 og 100 millioner fat 40 kilometer sørvest for Johan Castberg, skriver petro.no. Reservoaret skal ha store likhetstrekk med Johan Castberg-funnet. Det vurderes å bore to nye prospekter i samme lisens innen utgangen av året.

I en pressemelding fra Lundin fremgår det at oljefunnet ble gjort i hovedletebrønnen i Filicudi-prospektet. Under boringen påtraff man en 129 meters kolonne med hydrokarboner, 63 meter olje, resten gass.