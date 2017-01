Kinesere nordover for å lære havbruk

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) ser enorme muligheter i et Kina som åpner seg for norsk sjømat. På Arctic Frontiers i Tromsø møtes de to sjømatgigantene for å videreutvikle samarbeid.

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers kan komme til å spille en viktig rolle i å få fart på sjømatsamarbeidet. En rekordstor kinesisk delegasjon skal trakteres som om de var IOC-pamper med rett til å tildele olympiske leker.

Flere av de 22 kinesiske delegatene som kommer til Tromsø har allerede blitt traktert i et stille laksediplomati i Gratangen og på Andørja i Sør-Troms i juni i år.

Positiv delegasjon

Uten stor oppmerksomhet inviterte fiskeriminister Per Sandberg den nyutnevnte kinesiske ambassadøren Wang Min til å møte lokale oppdrettere i Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Sør-Troms.

– Det var en positiv delegasjon som besøkte oss. Alle hadde lyst til å komme videre og ville gjøre sitt til at normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina går best mulig, sier fiskeoppdretter Geir Lundberg til NTB.

– Gripe muligheten

IOC-toppen Gerhard Heiberg har gode kontakter i Kina, og var med som tilrettelegger i laksediplomatiet.

Heiberg sa følgende til FiskeribladetFiskaren i desember da normaliseringsprosessen med Kina ble kjent:

– Nå må norsk næringsliv gripe mulighetene raskt, for jeg tror kineserne er virkelig klare for å få til et skikkelig samarbeid med oss igjen, sa Heiberg som mener laksediplomatiet i Sør-Troms var viktig for å få på plass en avtale.

– Bidratt sterkt

Fiskeriminister Per Sandberg understreker hvor viktig ambassadør Wang Min har vært for at Norge og Kina skulle legge bak seg striden om nobelprisutdelingen i 2010 og normalisere forholdet igjen.

– Jeg tror at ambassadøren har bidratt sterkt til normaliseringen. Når han får reise rundt i Nord-Norge og møte nordmenn og det norske diplomatiet og norsk næringsliv, så gjør det selvfølgelig inntrykk, sier Sandberg til NTB.

Stormakter

Kina og Norge har ifølge fiskeriministeren store sammenfallende interesser og kan lære mye av hverandre.

– Kina er en gedigen produsent av sjømat. I 2014 produserte de 62 millioner tonn villfanget og oppdrettet sjømat. Den norske totalproduksjonen er til sammenligning 3,5 millioner tonn, sier Sandberg.

Norge er en stormakt som har lyktes i oppdrett av laks og ørret. Kina driver oppdrett av 20.000 ulike arter, og karakteriserer 40 av dem som viktige.

– I Norge har vi en leverandørindustri som har store interesser av å etablere seg i Kina og bruke norsk oppdrettsteknologi i den store kinesiske oppdrettsnæringa, sier Sandberg. (©NTB)