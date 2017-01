Her er den nye toppledelsen

– Kanskje klarer vi å presse Alta Arbeiderparti litt på disse områdene, slik at sakene får den oppmerksomhet de fortjener, sier leder Andrine Klausen Simonsen og nestleder Thomas Fredrik Kristensen i Alta AUF. De ble valgt på årsmøtet onsdag 11. januar i år, og møtet vedtok at i år satses det på psykisk helse blant ungdom, samt inkludering av elever som har reist hjemmefra for å gå på skole i Alta.

Vanskelig å komme inn

Andrine og Thomas sier det er ingen direkte sammenheng mellom de to områdene, men at dersom man som ny på et sted strever med å bli inkludert, så kan dette duke bordet for psykiske plager. At mange borteboere har for lite penger til å delta på sosiale arenaer som kino, idrettslag og slikt, bidrar negativt, sier de.

– Folk vokser opp i sine miljøer og har sine venner fra de er små, og da er det vanskelig å komme inn for dem som er nye. Vi må unngå ekskludering, sier de.

Venner som strever

Det skilles mellom psykiske plager og lidelser, og mørketallene er store. Det er ennå mye tabu, og mange vil klare seg selv. Alta AUF vil jobbe med bevisstgjøring på ungdomsskolen, og mener ungdom bedre må forstå sin egen psykiske helse. Andrine sier hun har mange venner som sliter, og at hun liker å prate med dem og hjelpe til der hun kan. Hun vil utdanne seg til psykolog. Thomas Fredrik, sønn til Ap-politiker Kjetil Kristensen, vurderer en politisk karriere.

– Alta AUF jobber for debatt og åpenhet og inkludering, og skal markere oss i året som kommer, sier Andrine og Thomas Fredrik.