Lusemengden avgjør

Per Sandberg og co har landet på lakselusa som parameter for miljøpåvirkning fra oppdretten. Uakseptabelt gir rødt lys og reduksjon i biomasse. Gult gir status quo, og grønt åpner for 6 prosent vekst. Cermaq er noe skeptiske til det nye vekstsystemet for havbruksnæringen, men garanterer som før full innsats mot lakselus.

– Vi deler Sjømat Norges bekymringer når det gjelder modellen som legges til grunn for trafikklyssystemet, sier regiondirektør Gunnar Bragi Gudmundsson i Cermaq.

– Vi frykter at den ikke gir nødvendig fleksibilitet og forutsigbarhet for vekst. Når det er sagt, systemet er nå vedtatt, og vi skal selvsagt gjøre det vi kan for å holde lusenivåene så lave som mulig på våre lokasjoner.

Passe på elvene

Cermac har sin virksomhet i nærheten av to store og viktige lakseelver i Vest-Finnmark, Altaelva og Reppafjordelva. Regiondirektøren understreker uoppfordret ansvaret.

– Det er viktig for oss å verne om disse elvene, uavhengig av trafikklys og modeller. Vi investerer i utstyr og miljøvennlig teknologi for å kunne holde lave lusenivåer i hele området, sier regiondirektøren, som tidligere har fortalt Altaposten blant annet om Optilizer.

– En avlusingsmetode ved hjelp av temperert sjøvann. I tillegg bruker vi luseskjørt og rognkjeks på våre anlegg for å minimere lusepresset, sier han.

Har grønt lys

Ei heller ved Grieg Seafood Finnmark ser de grunn til uro.

– Den nye trafikklysordningen blir neppe noen utfordring for oss. Den vil i liten grad påvirke vår drift. Vi har og forventer fortsatt å ha god kontroll på lusa, sier Roger Pedersen.

Samfunnskontakten sier at den nye inndelingen av kysten i 13 produksjonsområder, er gjort ut i fra et ønske om å finne fornuftige soner i forhold til lusas bevegelser langs kysten.

– Vi har grønt lys og har hatt det lenge. Da forskriften kom med krav til samordning av felles våravlusning, hadde alle selskapene i vårt område allerede i mange år holdt på med slik felles avlusing på våren, sie Pedersen.