Saari sier til Altaposten at han har vært bortreist, men at han tror det kan bli møte neste uke.

– Tydeligvis ny praksis

Hans Isak Olsen, som er gruppeleder for Fastboendes liste i kommunestyret, sier at slike saker skal prioriteres og man skal følge gjeldende forvaltningsbestemmelser for kommunens behandling av dispsøknader.

– Uten å vite i detalj hva grunnen er til at utmarksutvalget ikke har vært samlet og hvorfor det ikke har vært innkalt vara for Per Nils Saari hvis han har vært bortreist, så synes jeg dette er en alvorlig sak for kommunen. Befolkningen i Kautokeino prioriterer ferdsel i utmark, og før har dette vært prioriterte saker som har blitt behandlet løpende. Tidligere har administrasjonen dessuten behandlet de sakene der det tidligere har vært gitt disp uten noe om eller men, sier Olsen.

Forvaltningsansvarlig for fiskerispørsmål i Autsi-Silis hytteforening, Frank Jonny Nilsen, sier han synes det er synd hvis ikke utmarksutvalget kan behandle søknadene. Han håper de blir behandlet fortløpende og i nærmeste fremtid.