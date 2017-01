Kåret til årets kremmer

Norsk Tipping hedrer Alta-butikken som er viden kjent for salget av softis. Denne gangen handler det imidlertid om innsatsen som kommisjonær.

Prisen som årets kremmer i 2016 ble delt ut under Norsk Tippings handelskonferanse i Oslo tirsdag.

– Veldig moro, sier Irene Wik Thomassen, som er spillansvarlig i butikken.

Narvesen Bossekop fikk karakteristikken som en aktiv og engasjert kommisjonær. De vant prisen i skarp konkurranse med Spar Evje og Narvesen Tuvensenteret, som var de andre nominerte.

Juryen sier blant annet:

– Årets vinner av gullkrysset i denne kategorien er en butikk som har over lang tid har klart å skape et godt spillmiljø med mange lojale kunder. Alle de ansatte fremstår som svært kunnskapsrike og utøver en service utover det man kan forvente. Kommisjonæren er veldig god til å gjennomføre aktiviteter de bestemmer seg for, og elsker å konkurrere. Denne kommisjonæren ligger ikke sentralt plassert, og må jobbe for å oppnå sine resultater.

Wik Thomassen synes det er stor stas.

– Vi er en flott gjeng som jobber hardt. Bare det å bli nominert og få komme hit var flott premie i seg selv. Det var selvsagt ekstra moro å vinne prisen, sa hun.

Norsk Tipping har hele 3.800 kommisjonærer.