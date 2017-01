– Har savnet å jobbe med ungdommen

I går kom lagmannsrettens kjennelse, som i stor grad understøtter tingrettens knusende dom over arbeidsgiver Finnmark fylkeskommune.

Bjørnar Bruer kan puste lettet ut etter en knallhard og langvarig prosess, der støtten fra familien ble ekstremt viktig.

– Det har vært en følelsesmessig berg- og dalbane gjennom denne tiden. Da fikk jeg se hvor mye familiens støtte og omsorg betydde, samtidig som venner og kolleger virkelig har backet meg opp.

Vanlige folk har også gitt sine viktige klapp på skuldra.

– Støtten har vært voldsomt stor fra mannen og dama i gata. Det har jeg virkelig satt pris på, sier Bruer takknemlig, samtidig som har føyer til at den juridiske bistanden fra Fagforbundet har vært suveren.

– Advokat Eirin Halvorsen Lillehof har gjort en fantastisk jobb.

Jobben betyr mye

Bruer har også vært Mr. Elevboliger gjennom en mannsalder, en jobb han nærmest identifiseres med.

– Det er en jobb jeg har vært veldig glad i og som har betydd mye for meg. Jeg legger ikke skjul på jeg har savnet arbeidsplassen, både kolleger og de fantastiske ungdommene vi har rundt oss. I den grad noen er i tvil; ungdommen i dag er utrolig flott og de fortjener virkelig god oppfølging, sier Bruer.

Han legger ikke skjul på at det er mange åpne sår.

– Jeg kommer til å gå i dialogmøte med arbeidsgiver med åpent sinn, så får vi se hvordan dette blir. Dommen må få synke litt.

– Glad for utfallet

Han er fornøyd med utfallet i retten, både når det gjelder konklusjonen og innhold. Maksgrensen for oppreisning legges på 100.000 i denne type saker, men her strakk retten seg til 130.000 kroner.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljene, men jeg er glad for dommen og det faktum at to rettsinstanser har kommet fram til samme konklusjon.

Bruer er kjent for å bruke mye tid og krefter på forebygging av ulykker, blant annet faren for brann ved elevboligene. I spørsmålet om lojalitet til beslutninger som ble fattet, blir nettopp dette drøftet i dommen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette så detaljert, men jeg har registrert at både foreldre og foresatte har takket meg for dette, samtidig som jeg også har fått tilbakemelding fra folk som jobber med tilsyn, at dette er en viktig prioritering.

– Er du også skuffet over politisk unnfallenhet, med tanke på du tidlig tok kontakt?

– Jeg har opplevelser jeg ikke er fornøyd med, men foreløpig ønsker jeg ikke å ta en slik diskusjon. Jeg ønsker å gå videre.

Taklingssterk idrettsmann

Bruer har erfaring fra håndballbanen som en robust forsvarskjempe, men har også ledererfaring som trener gjennom utallige år.

– Det er ikke tvil om at erfaring betyr mye når man befinner seg i en slik prosess, så også med opp- og nedturer på håndballbanen. Jeg tror rettssaken kan si oss en hel del om lederrollen og hvor viktig samspill er, påpeker Bruer.