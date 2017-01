Været avgjør når de får telefon og nett tilbake

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband har vært ute av drift i store områder i Øst-Finnmark siden tirsdag.

Bruddet på fiberkabelen er lokalisert til en kabel som ligger i sjøen, og en kabelbåt som var på vei ut til stedet tirsdag måtte snu på grunn av uværet.

– Vi prøver å sende ut båten til skadestedet i dag. Vi er avhengige av litt rolige forhold for å kunne sende dykkere ned for å reparere kabelen, sier Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor for Samfunn og sikkerhet, til NTB.

Frisk bris

Ifølge yr.no blåser det opp til liten kuling i området onsdag formiddag, men vinden er ventet å gå ned til frisk bris i løpet av dagen.

Kabelbruddet har også ført til at deler av det maritime VHF- og MF-nettet til Telenor kystradio er berørt slik at også maritim nødtrafikk er nede langs store deler av Finnmarkskysten.

Finnmark politidistrikt bekrefter overfor NTB at det har vært en stille natt uten alvorlige hendelser i de områdene som er berørt.

Møte

Fylkesberedskapssjef Ronny Schelderup ved Fylkesmannen i Finnmark forteller også om rolige tilstander

– Vi har hatt et møte nå i morges med kommunene, politiet, 110-sentralene og AMK og kan konstatere at det har vært en begivenhetsløs natt, sier Schelderup til NTB.

Problemene har vart siden tirsdag morgen, og politi og helsevesen i Båtsfjord og Berlevåg har satt inn døgnbemanning for å hjelpe folk. (©NTB)