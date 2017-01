MDG uten Akkouche på topp

Nominasjonskomitéen i Miljøpartiet De Grønne i Finnmark har innstilt til stortingsvalget 2017. Sekretær i fylkesstyret for MDG, Frode Lindal, presenterer kandidatene slik:

– Ørjan Jensen fra Vardø er foreslått som toppkandidat til stortingsvalget 2017. Blant hans styrker finner vi engasjement og kunnskap om fiskerinæring og kystarbeidsplasser. På andreplass har vi Miriam Akkouche som er kommunestyrerepresentant i Alta. Hun har tidligere markert seg sterkt i forhold til arealbruk og jordvern i lokalpolitikken. På tredje, Jan Reidar Ekeland, som er vår kommunestyrerepresentant i Hammerfest, og har vært en stemme for at vi skal bygge et samfunn som overlever olje- og gassalderen, sier Lindal, som selv er foreslått på sjuendeplass til stortingslista.