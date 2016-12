Ny rettsrunde om mishandling av reinsdyr

De to mennene er tiltalt for å ha påført et 20-talls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Økokrim mente at dyrene var blitt påført strupe-, bitt- og kloskader mens dyrene ennå var i live. De er også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr. Indre Finnmark tingrett frifant dem 7. september, men Økokrim anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Nå har lagmannsretten tatt anken til følge og ankesaken vil bli ført i Hålogaland lagmannsrett i juni neste år, og vare i om lag tre uker, melder NRK.

– Det blir mye av de samme bevisene som vi førte i Indre Finnmark tingrett. Men vi vil også vurdere om andre ting skal tas med, eventuelt nye vitner, sier avdelingsleder Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Økokrim anket ikke frifinnelsen av minst seks reinsimler. (©NTB)