– Å stole på politiske løfter kan bli en utfordring

leder

Dokument 8-forslaget om en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark var som ventet sjanseløs i natt, men kampen for bedre sykehustjenester i Alta må videreføres. Helseminister Bent Høie og partiet Høyre MÅ innfri de forventningene som ble skapt før og etter valget

Blant annet må partiet forpliktes på følgende forhold:

– Utsatte pasienter skal raskt til rett behandlingsnivå, noe som sier oss at helseforetaket må påse at omveien om Hammerfest ikke er noe tema for alvorlig syke pasienter. De må til UNN umiddelbart.

– Klinikk Alta blir en likestilt enhet med stedlig ledelse.

– Bildediagnostikk-avdelingen i Alta, med blant MR og CT, kan ikke bli en salderingspost ressursmessig og dermed ende opp med stengte dører store deler av døgnet.

– Ambulanseberedskapen ved Altabasen må ikke røres og et nytt redningshelikopter i Porsanger må bli et supplement.

– Slagalarm (trombiose) med flere hjemler må på plass og utvikles i tråd med behovet.

– Alle nærsykehus-løftene må innfris, inkludert sengeposten, indremedisinere og økningen i antall konsultasjoner. Fødestuas posisjon må ikke reduseres når den implementeres i Finnmarkssykehuset.

– Et vettug system for Pasientreiser må på plass.

– Det må leveres på et sterkt psykiatrisk sykehusmiljø i Alta.

Samtidig må det være en forventning at de som til enhver tid styrer landet, tar hensyn til den demografiske utviklingen i sin funksjonsdeling. Det er urovekkende at politikere og fagfolk ikke tar inn over seg den demografiske utviklingen siden Hammerfest sykehus ble bygget i 1956. Ikke har de vært nevneverdig opptatt av å hente inn fakta heller.

Det er mer enn ti år siden kravet om en helhetlig, faktabasert utredning ble fremmet i forbindelse med sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, uten at helseforetaket eller myndighetene klarte å levere annet enn autopilot-svar om at fagmiljøene ikke må røres. Det samme fikk vi i natt fra de partiene som har sittet med helseministrene i løpet av denne perioden. Her ligger kimen til en formidabel tillitsbrist, basert på de mange opplevelsene folk og familier i Alta har.

Det lille halmstrået er regjeringsforhandlingene, der en av to regjeringspartier fortsatt mener at en utredning er et minstekrav, noe ble lovet dyrt og hellig gjennom valgkampen og betalt med 33 prosent av stemmene. Det har imidlertid vist seg at Frp ikke har gjennomslagskraft overfor Høyre i denne saken. Da har man kanskje heller ikke vært tilstrekkelig opptatt av saken.

KrF sviktet i natt og stemte faktisk stikk i strid med løftene som ble servert i valgkampen – og det er slett ikke sikkert at Venstre kommer på skuddhold. I helga skal landsmøtet ta stilling til om de i det hele tatt vil ha regjeringsforhandlinger med Frp involvert.

Å stole på politiske løfter kan bli en utfordring for innbyggere og pasienter i Alta-regionen. Mange illusjoner har bristet parallelt med løftebruddene, der framfor alt Høyre lokalt og regionalt har et forklaringsproblem. Der ble løftet brutt på høylys dag – og det gjør noe med folks holdninger til politikere i sin alminnelighet.