Kultur bør koste

Det er på tide at Aronnesrocken tar betalt for å oppleve kultur, både for å skape en bærekraftig festival og av prinsipielle årsaker.

I den grad man eksempelvis har et ønske om å differensiere prisen, er det fullt mulig med rabatterte ordninger. For eksempel studenter eller andre som ikke har økonomi til å være med på kulturfesten.

Kanskje det trengs noen overgangsordninger, men flere år med undeskudd er den sikre oppskriften på at selv de mest sjarmerende festivaler forvitrer og dør ut. Det matter ned entusiasmen, både for dem som lever og ånder for kulturen og tålmodige samarbeidspartnere.

Signaleffekten av at folk kan oppleve kultur helt gratis har en hippie- og happysjarm som kan minne om et evigvarende nachspiel, men i virkelighetens verden handler det om åndsverk og hardt arbeid for de som skal drive profesjonelt.

En kvalitetskonsert med Kari Bremnes skal og bør ha en pris, enten det er i Alta sentrum eller i skogen på Aronnes. Kulturnæringer er faktisk toneangivende i den globale økonomien, fordi tilbud og etterspørsel er noe helt annet enn for få år siden. Det er betalingsvilje for å oppleve god kultur og nyte fellesskapet, i tillegg til bevertning og det som ellers hører med.

Siden starten på midten av 1990-tallet har det vært en egen sjarm med festivalen på Aronnes, der bøtta gikk rundt og samlet kroner for å finansiere band, lyd og andre utgifter. Velvillige sponsorer og flotte ildsjeler har holdt det gående, ofte på et imponerende nivå. Som i sommer.

Det innkasseres imidlertid ikke lønn i himmelen, i hvert fall ikke penger som kan gjøre opp forpliktelser dagen derpå. Vi håper og tror alle de gode kreftene som er med i dag, også blir med videre ved eventuelle betalingsløsninger.

Det er fullt mulig å beholde særpreg, integritet og kvalitet med betaling, for eksempel ved å beholde ungdomsprofilen og satse på en spennende scene parallelt med plakathelter som ofte tengs for å gi tilstrekkelig publikum.

Mye skal klaffe, men vi tror det skal være mulig å skape en kreativ og sjarmerende festival på høstparten, med både magisk høstmørke, gærninger og det som måtte være av gode intensjoner. Og publikum bør betale for tilstedeværelsen, fordi dette er noe de rett og slett ikke vil gå glipp av.