I bakvendtland

– Vi vil ha det som i dag, Finnmark er stort nok som det er, synes å være svaret når NRK tråler gatelangs for å sjekke stemningen i folkedypet når det gjelder sammenslåingen av de to nordligste fylkeskommunene.

En meningsmåling Infact har gjort for kanalen viser da også at motstanden mot en sammenslåing er ganske så massiv. Hele 66,2 prosent av de som er spurt i Finnmark sier plent nei, mens motstanden er noe mindre fremtredende i Troms med 54,9.

Samtidig er det betegnende for situasjonen, at de partiene som har kjempet fram regionreformen på Stortinget og fått den vedtatt før ferien i et hattefokk, mener at innholdet i reformen er underkommunisert. Folk har rett og slett ikke fått med seg budskapet.

I tilfelle må regjeringen og partienes representanter i nord påta seg ansvaret for mangelfulle pedagogiske evner. De har sviktet fundamentalt når det gjelder å «selge» sitt budskap til innbyggerne. Når intensjonen er å fordele nye oppgaver til regionene og distriktene, har man verken før eller under prosessen vært klar og tydelig på hvilke oppgaver det handler om. Dermed er det også vanskelig å være skråsikker på hva som gavner Finnmark som helhet.

Et diffust «mulighetsrom» for regionpolitikerne er jevngodt med at man beskyldes for bløff fra meningsmotstanderne, også nå benevnt som reverseringskameratene. Foreløpig er det Senterpariet som fråtser i nedfallsfrukten fra en prosess folk selv opplever som ren overkjøring, men Arbeiderpartiet har selvfølgelig forstått velgerpotensialet for lenge siden. De har naturligvis glemt at partiet selv sto i bresjen for selve regionaliseringstanken.

I stedet for å toe hendene, burde posisjonen brukt politisk håndverk for å informere hvorfor og hvordan man tenker seg en oppgavefordeling som gir mer lokal og regional innflytelse. Nå handler debatten om hva det uønskede barnet skal hete og hvordan man eventuelt blir kvitt det. Uten at kunnskapen spres og når fram, vil den naturlige fluktholdningen være å ønske seg det samme som i dag. I realiteten tror vi mange av de som svarer nei til sammenslåing, mener at fylkeskommunen som sådan egentlig er et overflødighetshorn.

På toppen av det hele; etter at vedtaket i Stortinget er gjort, inviteres kommuner og fylkeskommuner til sommerlette innspill om hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ser for seg. Fristen er satt til 25. august, noe som gjør at fylkesutvalget må hasteinnkalles ekstraordinært dagen før for å kunne «opplyse» et eksperutvalg om hva man mener i periferien. Kommunene har enda mer hastverk, midt i fellesferien – og vi tipper at det blir svært vanskelig for de fleste kommunene å gjennomføre noe som minner om en demokratisk prosess. Slik landes en av de viktigste sakene i bakvendtland, der segway, lakrispiper og taxfree-kvoten okkuperer ordskiftet.