Verdens beste råvarer tar luftveien

Det er god grunn til å applaudere åpningen av en ny fraktflyrute mellom Lakselv og Gardermoen. Dette kan bli svært viktig infrastruktur for hele Finnmark og nordområdene.

Det er ingen ringere enn transport-giganten DHL som åpner denne ruten og ser potensialet i nord. Det er verdens største aktør på dette feltet og påpeker selv av det leveres 34 millioner sjømatmåltider fra Norge hver eneste dag, at næringen eksporterer mat til rundt 146 land – og at 40 prosent av eksporten kommer fra landsdelen.

Planene som foreligger innenfor havbruk, kravet til bærekraft og nyskapende teknologi, kan gjøre at etterspørselen og volumet vil øke ytterligere. Det skader heller ikke at friske investorer har realisert en fraktterminal på nærmere 2000 kvadratmeter ved flyplassen, inkludert en fiskehall som kan være en døråpner for næringa og bidra til bedre trafikkgrunnlag.

Blant forutsetningene for en vellykket satsing er å få nok volum. Sjømatterminalen på Gardermoen kan bli en viktig «transitthavn» for levende kongekrabbe og eksempelvis fersk fisk fra vår egen kystflåte.

Å få ut verdens beste råvarer til markedene på en rask og forutsigbar måte, vil være et ekstremt viktig premiss for å være konkurransedyktig, enten vi snakker om kongekrabbe, oppdrettslaks eller ferske fiskeprodukter fra ishavet. Vi håper også det kan være en spore til innovasjon, videreforedling og generell optimisme for hvilke produkter vi i Finnmark kan «nå» fram med til sultne kunder i alle verdensdeler.

Finnmark har også et enormt potensial innenfor energikilder, som er langt bedre alternativer enn det vi ser i resten av verden. Gass- og oljereservene i Barentshavet vil øke behovene innenfor fraktfeltet. I den forbindelse tror vi også det er fornuftig og prisverdig at Avinor ser langsiktig på dette og tilbyr insentiver og rabatter.

Altaposten kunne for et par år siden avsløre at det var aktuelt for Avinor å korte ned den operative delen av rullebanen på Banak. Heldigvis valgte Avinor å droppe en slik strategi. For både Porsanger og Finnmark er en rullebane på nærmere 2.800 meter en stor styrke, både i forhold til turisme og potensialet for å nå markedene med sjømatprodukter.

Vi gratulerer Porsanger og Finnmark med gjennombruddet og krysser fingrene for at dette blir en permanent rute.