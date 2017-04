Brikkene på plass

Alta sjakklubb tok steget opp i eliteserien etter helgas kvalifisering og kronet dermed flere års strålende klubbarbeid med fortjent sportslig suksess. Framfor alt viser dette at mange år med trivselstiltak, matching og utvikling «betaler» seg.

Alta opererte nemlig med det desidert yngste laget under kvalifiseringen, både i Tromsø under kvaliken i nord og da det virkelig gjaldt i helga. Ungdomsarbeidet i klubben har imponert oss gjennom mange år, det samme gjelder humøret og pågangsmotet som preger den daglige aktiviteten.

Ikke bare påtar klubben seg betydelige oppgaver på arrangementssiden gjennom nasjonale mesterskap, men de har vært bevisst på å sette utviklingsmål for spillerne. Topp og bredde henger nemlig sammen – og det store antallet spillere skaper naturligvis en flott sosial arena for de som er med. Matching og trivsel betyr i neste omgang kvalitetsmessige løft. Det er også verdifullt at sjakkmiljøet i Alta har opparbeidet stor kompetanse på flere plan, blant annet med toppdommer Karl Johan Rist i sin midte.

Vi registrerer også at sjakken forener generasjoner, i den forstand at aldersgrenser oppheves i møtet over brikkene. Her møtes ung og gammel – og talent, rutine og konsentrasjon er elementer som måles og vektes ved brettet. Ikke nok med det; klubbens unge jenter har imponert i mange år og hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. Sjakklubben er med andre ord åpen for alle – og her kommer et viktig poeng med idretts- og kulturarbeid i Alta.

Mangfoldet og bredden gjør at vi har et spekter av valgmuligheter for unge mennesker, meningsfull aktivitet som betyr mye for oppvekstmiljøet i byen. Det kan være fotball og ski, men det kan også være kulturskole, sjakk, cross eller hundekjøring. For mange er det fullt mulig å drive med flere ting samtidig. Det er bare en styrke, for vi må heller ikke glemme at det finnes veldig mye bra aktivitet som ikke er organisert. Alt kan ikke være basert på klokkestyrt aktivitet.

Vi har sett mer sprudlende utøvere etter eliteserieopprykk, men i sjakkmiljøet er det ikke først og fremst jubelbrølene som dominerer. Her er det respekt for motstanderne og andre tradisjoner som gjelder, slik vi har blitt kjent med gjennom tv-ruta de siste årene. Magnus Carlsen har gjort en fantatisk jobb for interessen og sjakksporten – og da er ingenting bedre enn at miljøet i Alta har fulgt opp med velplasserte trekk. Vi gratulerer!