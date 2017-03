Imponerende slagkraft

Bygge- og anleggsbransjen i Alta viser muskler på alle tenkelige områder i øyeblikket. Nå er spørsmålet om lokale aktører har mulighet på de store «kjøttbeinene».

Senest i dag tikket meldingen inn om at fem Alta-bedrifter kjemper om å ta seg av nybygget til Finnmarkseiendommen i Lakselv. Det er kanskje ikke så overraskende, men det viser at de er «på» når passelige oppdrag dukker opp, også utenfor Alta.

Nivået til Alta-bedriftene i disse bransjene har vært imponerende i mange år, både når det gjelder oppdrag i og utenfor hjemmemarkedet. Gang på gang har de vist en konkurranseevne som imponerer. Det betyr at man også er fremoverlent i forhold til faglig utvikling og innovasjon, noe som er avgjørende for å henge med i dette gamet. Nytenkningen vi finner i et selskap som SmartDok viser at det er fullt mulig med knoppskyting basert på gode ideer og handlekraft. Mulighetene er mange.

Vi tror den interne konkurransen i utgangspunktet er sunn og har skjerpet de ulike selskapene, men vel så naturlig må det være å ha god dialog seg i mellom. Vi håper for eksempel at «familiefellesskapet» Anlegg Nord videreføres i anleggsbransjen. Den siste tiden har de sopet inn spennende oppdrag på både drift og nybygg, for eksempel grunnarbeidet til Statnetts nye gigant på Skillemo. De bør også ha de beste forutsetninger for å videreføre sin gode innsats på Riksvei 94 – og maskinentreprenørene i Alta blir neppe nedstemt av at det nå ligger an til et gjennombrudd for Kvænangsfjellet, som også er en meget viktig brikke for innfartsåra til Alta og Finnmark. Erfaringene for E6 vest for Alta, er at både Statens vegvesen og aktører som LNS og Istak er strålende fornøyde. Det er det som skal til for å få nye oppdrag, også når de vet å bruke «regnestaven» riktig.

Det bør være en stor inspirasjon når nye oppdrag kommer, som Kvænangsfjellet, Skarvbergtunnelen, Kløfta og andre store byggeprosjekter som innlemmes i NTP og kommer til realisering etter vektingen i Stortinget gjennom det årvisse budsjettarbeidet. Uten bompenger har Altapakken havnet en smule i bakleksa – så her må nok saken tilbake på agendaen. Uansett hvor ubehagelig det enn måtte være.

I tiden som kommer er det store «bein» å slåss om, selv om oppdragsformen viser seg å være krevende. Det gjelder for eksempel gjennom totalentrepriser på Skillemo og den nye omsorgssenteret, men vi både håper og tror at lokale aktører bretter ermene og tar opp kampen.