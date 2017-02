God og sunn mat til de eldre

Få ting er mer provoserende enn at eldre blir salderingsposter på offentlige budsjetter, enten det går flere uker mellom hver dusj, eller at hverdagen preges av sult og underernæring. Når Alta nå går i gang med historiens satsing, er det ekstremt viktig at lista legges høyt.

I nyhetsbildet opplever vi alt for ofte oppslag om at eldre mennesker blir tvunget inn en døgnrytme som skaper mistrivsel, der siste matservering kommer alt for tidlig. Vi tror ansatte og institusjoner ofte gjør sitt ytterste, men ambisjonene rimer ikke med de midlene som er stilt til rådighet. Det er for få hander. Det rammer i tillegg muligheten til å se den enkelte og iverksette aktiviteter som skaper miljø og trivsel. Vi vet også at mange ikke vil være til bry og innfinner seg med situasjonen, selv om det gir uverdige utslag.

Det er fullt mulig å gjøre noe med dette, for eksempel slik Nordlys kunne fortelle om sist fredag. Avisa hadde besøkt sykehjemmet i Birtavarre i Nord-Troms, der radikale kostholdsgrep hadde snudd opp ned på hverdagen. Ved å legge mindre enn 20 kroner på bordet per bruker, og satse på varm lunsj og et ekstra måltid, kunne man etter ett år konstatere at både eldre og ansatte hadde merket stor positiv effekt.

Tidligere var det middag klokka 13, og deretter dagens tredje og siste brødmåltid i 19-20-tiden. Nå er middagen flyttet til klokka klokken 16, mens det blir en lunsj midt på dagen. Det er en tilpasning vi tror forbedrer hverdagen vesentlig, så finnes det naturligvis ulike løsninger. Poenget er at man lytter til de eldre og strekker seg økonomisk for å møte disse ønskene.

I tillegg må man ha fokus på sunn og smakfull mat. Vi vet alle hvor mye dette betyr, så da er det ingen grunn til at kravene skal reduseres på sykehjem, eller fra felleskjøkken. Erfaringene fra Birtavarre er også at de ansatte merker at beboerne er mer harmoniske og får bedre søvn, i tillegg til selve helseeffekten. Det hjelper ikke at kommuner landet rundt rapporterer om overskudd i timillionersklassen, hvis man ikke klarer å skape et godt tilbud til eldre. Kvaliteten på kommunal omsorg bør måles på det servicetilbudet vi gir til våre eldre.

Nå hører vi mye bra om sykehjemmene i Alta. Personell roses ofte opp i skyene. Ved Kåfjord sykehjem har man gjort mye av det samme som i Birtavarre. Det er et godt grunnlag for å skape gode forhold på alle sykehjemmene – og samtidig sørge for at også det nye omsorgssenteret blir et utstillingsvindu for god eldreomsorg.