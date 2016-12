– Tvilsom drahjelp fra rikspolitikken

Finnmark Frp vil normalt ha gode odds for å fornye stortingsplassen i 2017, ikke minst på grunn av oppslutningen i Alta. Klovneri fra partiveteraner i Oslo kan imidlertid raskt bli en klamp om foten.

Bengt Rune Strifeldt fra Alta ble før jul utpekt til stortingskandidat av nominasjonskomiteen i Finnmark Frp. Et jordskjelv må til for at Alta-politikeren skal miste oppslutningen fram mot nominasjonsmøtet i januar – og slik vi oppfatter det, har han tillit fra alle hold, både lokalt og regionalt.

I tillegg har han plass i Frps programkomite sentralt og har sammen med statssekretær Ronny Berg en høy stjerne i partiledelsen. Det skulle borge for det beste utgangspunkt for valgåret 2017. Frps tradisjonelle problem med såkalte løse kanoner i «ytterdistriktene» ser imidlertid ut til å ha blitt et byproblem, der markeringstrangen begynner å bli veldig klam for alle som synes politikk står seg best med respektfulle ordskifter.

Christian Tybring-Gjedde er blant Frp-politikerne som albuer seg inn i nyhetsbildet med tvilsomme holdninger, utspill som kun appellerer til frykt og fordommer. Under NRKs debattprogram Dagsnytt 18 torsdag kveld kom han med følgende kortslutning: «Selvfølgelig vil mange flere overleve hvis du putter mat i munnen på dem og redder dem fra spebarndødelighet. Det gjør at befolkningen øker og du trenger enda mer bistand. Og du sier at vi kan ikke argumentere for at disse menneskene skal dø. Selvsagt kan vi ikke det. Men hvis landene gradvis blir mer og mer avhengige av bistand så kommer det enda flere folk og vi må redde enda flere.»

Det er skremmende tankerekker som kan balle på seg på direkten, og situasjonen blir neppe enklere av at Carl I. Hagen har større virketrang enn noensinne, uten at «gammelformen» på noen som helst måte har meldt seg. Spørsmålet er om regjeringspartiet Frp blir straffet, både av velgerne og de såkalte samarbeidspartiene. Utnevnelsen av urokråka Amundsen som justisminister er også betrakte som et stepp til høyre i landskapet.

Venstre-politiker Trine Noodt var raskt ute på Facebook etter Tybring-Gjeddes mageplask: «Dette partiet kan jeg ikke lenger støtte i regjering. Er på en måte nok nå», var beskjeden fra Noodt. Hun er ikke bare førstekandidat for partiet i Finnmark, hun er også sentralstyremedlem i partiet som sørger for blå-blå regjering. Vi tviler på at hun er alene om å tenke på denne måten i Venstre og KrF.

Det ulmer på grasrota og det er kanskje ikke nok at Frp-ledelsen mener det skal være høyt under taket, når det samtidig er så lite plass til empati for medmennesker under det samme taket. I ytterste konsekvens kan det bli en belastning for Frp i et valgår, for eksempel for Bengt Rune Strifeldt i Finnmark.