– Fisk i valgkampen, så ble det bare sex...

Meninger

Den nye politikken som skulle komme etter valget ble skrotet bort av velgerne. Jona Gahr Støre, Ap, Sp og SV hadde allerede i august 2017 dannet regjering med Støre som statsminister. Den regjeringen ble aldri født, selv om de store reformene fra de blå-blå skulle reverseres som første sak etter valget.

I Finnmark var den gamle leveringsplikten fra trålerne til fiskeindustrien fremst i fokus, anført av Ingalill Olsen og Helga Pedersen og som Støre også kastet seg på.

Det må aldri være noen tvil om at debatten om fisken og Metoo-debatten som har rast i media siden midten av desember og fram til nå, begge har som hovedregel, nemlig å opprettholde leveringsplikten og tilbudsplikten.

Så langt er det vel ingen tvil. Leveringsplikten har fra Adams tid tilhørt menn. De radikale kvinnene fra SV fikk ved århundreskiftet kvinnene både i Ap og KrF med på å få vedtatt sexloven i Stortinget. Loven fratok menn den plikten de hadde hatt fra skapelsens tid av og overførte den til kvinnene over natta. Det tar ikke lenger tid å oppheve sexloven som bare har vært en belastning for kvinnene og merarbeid for politiet. Samtidig ble det bråstopp i mye av det kulturarbeidet som var opprettet med Russland gjennom 90-årene. En stor gruppe mennesker ble omtalt som kriminelle.

Debatten så langt har vel ikke kåret annet enn tapere, få vinnere og mange enkeltpersoner opplever et helvete på jord. I mange tilfeller unødvendig og takket være media som hver halvtime døgnet rundt har engasjert spesialister på å male fanden på veggen uten å tenke på offerets situasjon, på begge sider. Dette gjelder både kvinner og menn.

Det har lyst dobbeltmoral ut av øynene deres, så skinnhellige som de fleste har fremstått og trukket i trådene helt til bristepunktet. Dette er en skam. Det er vel heller ingen som tror at de ikke har vært med fingeren under skjørtekanten en gang i tiden, men det er liksom glemt. Kua vil ikke vite at hun har vært kalv og dagens bestefedre og bestemødre sier: ro dere ned litt.

Hva hjelpere det når skaden allerede for lengst er gjort. Partilederne i alle partier kunne vel med intern behandling ha unngått mye av det som har skapt slik storm. Politikken er nemlig ingen søndagsskole. Kanskje partilederne har vært litt for hissige i og engasjere unge mennesker inn i politikken, slike som ikke var helt varme i trøya, eller hadde for lite hår på brøstet. I så fall får de nå smake sin egen medisin.

Hør etter når gammelhunden gjøyr.

Når Støre foreslår å forby betaling av alkohol i partisammenhenger, er det lite sannsynlig at det avholdes en fest med Coca Cola eller i beste fall en alkoholfri øl. "Goddag mann, økseskaft" Det er som å tru på julenissen. I min ungdom kom du ikke inn på restaurant eller på fest uten slips. Derimot kunne man lure med seg litt medbrakt, som det het. Det er neppe noen i dag som kontrollerer kofferten.

I denne debatten må vold, seksuell eller politisk trakassering holdes der det hører hjemme, i rettsvesenet. Da kan det bli voldsoffererstatning og erstatning for tort og svie som oppreisning for menneskelige tragedier. Vi mennesker er forskjellige og en flørt kan ende med et godt minne for begge parter, godt skjult for resten av livet.

Samtidig kan en flørt skjære seg og ende med gult kort, kanskje til og med rødt kort. Da sitter gutten eller mannen godt klemt i saksa som regel nummer en. Og man blir dømt på forhånd i de fleste tilfeller.

Norske kvinner er minst like godt opplyste om deres sivile rettigheter i den norske samfunnet som menn er. Ingen steder i verden har kvinner slike lovbestemte økonomiske rettigheter som i Norge.

Dette må også alle rådmenn i alle landets kommuner først og fremst bevilge penger til på neste års budsjett. Og budsjettet har mange poster. Hjemmehjelpen og eldreomsorgen kommer som siste punkt. Hvor mange poster er lovbestemte for menn? Og så spør du kanskje som leser dette, hva har dette med dagens debatt å gjøre?

Jo, dette er spørsmål om likestilling mellom menn og kvinner. Menn får som regel skylda. Denne typen saker omhandler kanskje 80 prosent menn og 20 prosent kvinner, så her kan alle selv tenke seg at det kan bli lønnsomt å kutte ut daten.

Skal det bli slik at menn og kvinner holdes adskilt i det sosiale liv, som i Saudi Arabia. Da er sikkerheten ivaretatt. Eller skal kontakten mellom menn og kvinner begrenses til kun å si: Hei, har du det bra. Basta.

Disse kommentatorene i TV2 og i NRK oppfører seg som om de har vokst opp i ei tønne og fått mat gjennom spunshullet i tønna. Oslodamene bør ta en tur til Nord-Norge og gå i egnebua til damene der, for de trenger å lære kommentarene på nordnorsk. Så får de kanskje litt tjukkere skinn på kroppen, for det er tydeligvis det som mangler.

Torbjørn Olsen, fisker

Skillefjord i Alta