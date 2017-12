– Riv ut den forbanna flisa så vi som vurderer flytting kan pakke sakene våre

Meninger

Til kommunestyret

Dette innlegget har ingen statistikk eller tall. Dette er for å vise hvordan deres avgjørelser påvirker livene til oss som bor og jobber på Aronnes. Jeg vet mange deler mine synspunkter.

Jeg er så sliten, så uendelig sliten. Helt siden 2013 har jeg kjempet en kamp sammen med andre foreldre her på Aronnes. Vi har vunnet flere ganger, men det virker som at politikerne i Alta føler mer avsky mot Aronnes enn det Hammerfestingene føler mot Alta. Dere gir dere jo ikke!

Kan dere ikke bestemme dere snart? Måten dere styrer på er som å sitte å pirke på ei flis som sitter fast i fingeren. Se til å dra ut flisa!

Hadde dere sagt at dere skulle legge ned skolen og ferdig med det i 2013 så hadde jeg pakket sakene mine flyttet fra Alta sammen med mannen min. Men dere lovte å bygge ut både skole og barnehage, så vi ble. Vi fikk barn her, og begge vi voksne har jobbet i kommunen og fått skryt for jobben vi har gjort.

Nå er vi utslitte av all usikkerheten rundt våre barns framtid. Nå viser det seg nemlig nok en gang at økonomien i kommunen skal reddes ved å slite i stykker nærmiljøet vårt.

Vi er veldig mange som har vokst opp her på 80 og 90 tallet som har valgt å bosette oss her nettopp pga de fine oppvekstmulighetene og nærhet til barnehage og skole. Det er for meg helt uforståelig at dere nå ønsker å legge ned den ene avdelingen ved barnehagen når dere har visst i MANGE år at Aronnes er et pressområde.

Det er langt til nærmeste alternativ for oss som blir uten barnehageplass til småsøsken av barn som allerede har plass i barnehage og skole. Det er opprivende at barn må trekke lodd om hvem som må bytte barnehage til høstene. Dere burde bygd ut både skolen og barnehagen her for lenge siden rett og slett som et plaster på såret for terroren dere har drevet mot oss de siste årene!

Uansett hva dere bestemmer dere for, se til å riv ut den forbanna flisa så vi som vurderer flytting kan begynne å pakke sakene våre. Vi vil ha et endelig svar fra dere!

Britt Eva Estensen,

utslitt, frustrert og forbannet lærer på

Aronnes skole, og mor til to barn på Aronnes