– Da æ va ung, va Hammerfest byen. Så skjedde det nokka

Meninger

Da æ va ung, va Hammerfest byen. Dem hadde Isbjørn, handelsbyen, sykehuset og Polet. Værdens norligste by va det også. Dit for vi mann av huset for å bli frisk, shoppe og handle sprit/vin. Kor mye penga og kor mange dagsverk det e brukt fra syke og handlesyke Altaværinga i Hfest ane æ ikke, men det må være mange. Som takk ble vi trua med juling og hevve stein etter, når vi som ungdom sku t bye å prøve ut bylivet. Det va tider!

Etterhvert fikk Alta eget Vinmonopol. Godt det ikke va sosiale medier da! Ka du tru for et læven det sku blidd.

Så skjedde det nokka, og Alta begynte å utvikle sæ. Næringslivet vokste, skolan ble større og folk flytta til Alta.

Etterhvert fikk vi Høgskole, og det begynte å komme vise menn og damer t Alta. Og masse studenter fra fjern og nær.

Bilforetninger, kjøpesenter og masse ting som folk vil ha poppa opp i Alta. Mange ville hit, og hær va døra åpen for alle.

Nu e Høyskolen blitt til universitet. En styrking man skulle tru alle i Finnmark va gla for. Hær kan man studere uten å måtte reise for langt fra familie og hjemplass. Det vise sæ også at mange gjør akkurat det.... -studentan kommer i hopetall fra "sør-norge" og vil oppleve Alta.

Vi har en av Norges største videregående skola, med svært bredt tilbud. Transport, frisør, musikk, idrett og realfag mm. Det e 100 vis av ungdom som får et godt tilbud i sitt hjemfylke.

Hær e det god rekrutering i fagmiljøan og det må sees på som en vinn situasjon for alle. E det ingen i Finnmark som ser en nytte i dette?

Handelsbyen i Nord, sto det i Storsvingen i Hammerfest før. Det skiltet e plukka ned. Men Biltema og Clas Ohlson har ikke vi Altaværinga stjelt. Dem kom sjøl og ba om etablering. Æ e ofte på sånne butikka. Og det går ikke en eneste gang, uten at halve butikken e fyllt opp av besøkende fra andre steder. Det e rett å slett arti å se hengivelsen og gleden demmes, med å kunne benytte sæ av et så bra tilbud!

E det ingen som vil nevne det i kampens hete?

Alta har et unikt næringsliv. Det e en unikt entrepenør-stand, som bygger og konstruerer alt fra bruer, veger og de mest avanserte bygninger. Ikke bare i Alta, menn i hele Finnmark og Nord Norge. E det ingen som e glad for det?

Så va det Nrk da. Dem har bestemt at dem vil ha et stort kontor I Alta der det skjer mye og det bor mye folk. Vi har ikke stjelt det, selv om østfinnmark va i harnisk da dem flytte store deler fra Vadsø. Vi har ikke stjelt det heller. Men som sagt, så e alle velkommen i Alta og det tilrettelegges for etablering. E det ingen som e glad for det?

Nokka må være gjort rett på den hær sia av Sennalandet, og kansje nokka e gjort galt på andre sia, siden vi ble over dobbelt så store som Hfest på relativt kort tid.

Gassbyen!! -og det unne vi dem. Det var det første stedet i Norge som fikk gatelys! Og sikkert ett av de stedan som hadde mest bruk for det. Men æ har ikke hørt at Altaværinga e i harnisk overfor hverken gatelys eller Snøhvit. Det e bra. Det e bra at dem fikk dette til. Og som gode Hammerfestinga, regne æ med dem delte 100 vis av millioner i eiendomskatt med sine nærmeste. Regne med Kvalsund og småstedan rundt også blomstre under vingan til storebror....

Ja det unne vi Altaværingan at Hammerfest fikk. Vel blåst!

Så e det nu rart at Hfest ikke har starta atomkrig med Honningsvåg da. Honningsvåg har virkelig stjelt nokka fra dem. Honningsvåg stjal tittelen som "Værdens norligste by" for endel år tilbake. Litt rauting ble det, men langt mindre en forventa. Så Honningsvåg e verdens norligste by, men Hammerfest tittulere sæ som det fortsatt. Æ må no flire!

Det e jo arti med en ordfører som e så sta og troillat som han Alf e.

Siste skrik e sykehussaken. 25000 meneska vil ha trygghet ifbm føding, sykdom og andre uviktige ting. Argumentan e bla at det e da ingen problem å reise over fjellet, selv om det va stengt over 100 gang sist vinter.

Tja... på en måte anser æ det som litt vanskelig i støytan.

Det mest intresange e den nye storflyplassen på Selveste Grøtnes. Da e argumentan at det må man ha, må skjønne. Det e jo alt for langt og vanskelig å komme sæ til Alta for å fly. Og da snakke vi om friske folk som skal reise.

Man treng også flyplass for at alle pendleran ska få det lettere. Æ e delevis enig, da det må inn en masse vikara og kompetanse fra andre steder for å drifte Melkøya og sykehuset i Hfest.

Så da va det bare Isbjørnen igjen. Står den i Storsvingen enda? Eller e den også rusla vekk derifra?

Og det e i såfall godt gjort, for den såg ganske utstoppa ut sist æ såg den.

Kåseri av Roy G. Løksa