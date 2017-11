– Urimelig om SV

Meninger

Fredag 24.11 hadde Hanne Larsen et innlegg her i avisa der hun i skarpe ord beskrev Alta Arbeiderpartis halvhjertede innsats i sykehussaken. Jeg skal ikke kommentere den siden av saken, det får være Ap sin sak.

Det som likevel ergrer meg, er at hun her også gir SV skylda for sakens uheldige utvikling. Dette fordi vi ikke har stemt på Venstre og dermed direkte eller indirekte har ansvar for et dårlig fremtidig sykehustilbud i Alta!

Det er sannsynlig at vi ikke i alle saker har stemt på Venstres mange forslag, men de som har fulgt med i lokalpolitikken, burde ha fått med seg at SV i kommunestyret har bedt om og stemt for en konsekvensutredning i mer enn 10 år. Vi har sågar i forkant av de to siste valgene heller ikke deltatt i valgkampen i protest mot fylkesparti og våre stortingskandidaters standpunkt i denne saken.

Larsens sammenkobling mellom Ap og SV lokalt i denne saken, er klart urimelig og usann. Vi forventer at hun beklager sine utsagn hva SV i saken angår, selv om det er som hun selv erkjenner – at det «koker under topplokket».

Otto Erik Aas