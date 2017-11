– Hva gikk galt i Finnmark hvor sykehusstrukturen ble hugget i stein før noen utredninger var utført?

Meninger

Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 har fått helt feil tittel, det rette navnet er Strategisk Utviklingsplan for Nye Hammerfest Sykehus. Det eksisterer ingen utredning om konsekvensene for befolkningen i Alta regionen. Kun en strategisk plan for å beholde en sykehusstruktur som gikk ut på dato på 70 tallet.

Konklusjonen er derfor at Stortinget ble ført bak lyset når de vedtok Nasjonal Helse og Sykehusplan. De kjente neppe til at planene med Nye Hammerfest Sykehus ble holdt i bero inntil alle de andre prosjektene i Finnmark var igangsatt eller trenert slik som Samisk Helsepark i Karasjok. Det er høy sannsynlighet for at Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 ble ferdigstilt etter at hovedlinjene i Idefaserapport for Nye Hammerfest Sykehus var planlagt. Det bør være innlysende for de fleste at planene i Alta og Karasjok mest sannsynlig var blåst opp for å ha en viss legitimitet til etter at Nasjonal Helse og Sykehusplan var vedtatt. Nesten umiddelbart etter at sykehusplanen var vedtatt av Stortinget sprakk nyhetene om nedskalering av disse prosjektene. Det er lite sannsynlig at Stortinget kjente til planene om CT og MR tilbudet i Alta bare er et 08-16 tilbud på hverdager. Det er heller ikke sannsynlig at Stortinget kjente til at forutsettingen for økonomisk bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus er at utbyggingen av Alta Nærsykehus er ENDELIG og at tilbudene i Alta og Karasjok er under løpende vurdering. Det betyr at tilbudene der kan endres på et hvilket som helst tidspunkt dersom økonomiske eller kapasitetsmessige forhold tilsier at tjenester må hentes hjem til «home sweet home» i Hammerfest (utrykk hentet fra Idefaserapporten).

Idefaserapport for Nye Hammerfest Sykehus og Strategisk Utviklingsplan for Finnmarssykehuset 2015-2030 burde vært eller bør bli gjennomgått grundig før Stortinget skal stemme over Venstres dokument 8 forslag.

Hva gikk galt i Finnmark hvor sykehusstrukturen ble hugget i stein lenge før noen utredninger var utført? Hvorfor ble AP bastionene Sør Varanger og Hammerfest utpekt som sted for de fremtidige sykehus plasseringene? (meningsmålinger før valget tilsa at AP hadde en oppslutning på 54,7 % i Sør Varanger og 51 % i Hammerfest)

Vel når man leser Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 er det første man blir møtt med en innføring i historiske fakta rundt bergverkssykehuset i Kirkenes som ble opprettet pga. industrien der. Den andre presentasjonen som kommer er en presentasjon av fiskersykehuset i Hammerfest, som naturlig nok lå der hvor fiskeindustrien og hoved ferdselsåren på den tiden lå. Her er ingen presentasjon av Finnmarks første sykehus som lå på Altagård.

Dette danner så grunnlaget for det videre arbeidet med utviklingen av helsetjenestene eller skal vi si sykehusstrukturen i Finnmark. Før Finnmarkssykehuset fikk utarbeidet planene fikk Helse Nord i oppdrag fra regjeringen å opprette Samisk Helsepark i Karasjok og Helse Nord vedtok da også dette i 2011. En annen sak var at allerede i 2012 lovet daværende helseminister at Alta skulle få CT og MR, det var sågar bevilget 20 millioner til dette formålet. For å understreke den øyensynlige mangelen på en overordnet plan viser jeg til vedtaket til Helse Nord i 2013 om å bygge Nye Kirkenes Sykehus. Alta har helt siden 50 tallet blitt stemoderlig behandlet så her har helseforetakene kjørt på med et distrikts medisinsk senter hvor de i 2014 la frem en sluttrapport om spesialisthelsetjenesten i Alta. Den tidligere Alta modellen ble løftet frem som en nasjonal stolthet som resten av landet skulle beundre og bygge videre på. "Keiserens nye klær" ble født og fikk navnet Alta Nærsykehus. Lokalpolitikere i Alta lot seg blende av vakre ord og tomme løfter. Nå fant Helse Nord/Finnmarkssykehuset ut at det nå var på tide å gjennomføre planene med Nye Hammerfest Sykehus. Men først måtte de ha noe å gjemme seg bak for å kunne «dokumentere» at strukturen bygget på et faglig grunnlag. I mai 2015 kom Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 20152030. Der var Nye Hammerfest Sykehus en sentral del av strategien. Denne planen og Idefaserapport for Nye Hammerfest Sykehus bærer preg av å ha blitt planlagt og gjennomført med et eneste mål for øye, å hugge sykehusstrukturen i stein.

Hele idefaserapporten tyder på at alle i hele Finnmark må lide for at helseforetaket skal ha økonomi til å bygge Nye Hammerfest Sykehus. Først i januar 2016 kom det signaler fra Helse Nord om at Alta kanskje skulle få sin CT maskin men det var usikkerhet rundt dette helt til 2017. Det samme gjelder Samisk Helsepark i Karasjok som har vært trenert helt siden marsordren fra regjeringen kom i 2011. Nå i 2017 kom det endelige vedtaket om å opprette helseparken men da i en så nedskalert form at de samiske fagpersonene trakk seg fra prosjektet i protest med øyeblikkelig virkning. De burde vel strengt tatt reagert allerede når styreleder Harald Larsen varslet at det skulle kuttes 10 stillinger hvor blant annet stillingene som ble overført fra Lakselv til SANKS i Karasjok skulle fjernes.

Nye Kirkenes Sykehus var underfinansiert så der blir driften kraftig fordyret siden sykehuset har for få kontorlokaler og må leie disse andre steder i Kirkenes. En slik løsning vil sannsynligvis legge press på tilbudet andre steder i Finnmark. Dette kjente Helse Nord meget godt til men ville ikke øke bevilgningene slik at sykehuset kunne romme alle kontorlokalene å ha en mest mulig rasjonell drift. Når vi da ser at prosjektet Nye Kirkenes Sykehus blir dyrere i drift kan det forklare hvorfor SANKS i Karasjok ble rasert. Det hører også med til historien at Nye Kirkenes Sykehus i 2016 gikk på en økonomisk smell. Dette førte til at Helse Nord vedtok en tilleggs bevilgning på 50 millioner. Dette førte videre til at Finnmarkssykehuset fikk ordre om å spare dette inn på andre prosjekter. Vel som vi alle kjenner til kom sparekniven frem også i Alta hvor det i mai 2017 kom nyheter om en nedskalering med 530m2 på "nærsykehuset" Vel det skal ikke gå ut over tilbudet som er planlagt er budskapet fra Finnmarkssykehusets ledelse. Det er jo enkelt å bedyre da ingen har fått vite hva dette bygget skal inneholde ut over det lille de har informert Alta Kommune om på interne møter. Folkemøtet eller personalmøtet som de valgte å kalle det for i kantina på helsesenteret avslørte absolutt ingen ting. Eller det avslørte en total mangel på respekt overfor befolkningen i Alta regionen. Når de ble spurt om det skulle opprettes en slagalarm, altså diagnosering og eventuell oppstart med behandling (trombolyse) av slag pasienter var det arrogante svaret, snakk med Siv Jensen, dette har ikke Finnmarkssykehusets ledelse hørt noen ting om. Hva innholdet blir får vi vite i februar/mars når styringsgruppen har kommet med sin konklusjon. Vi vet allerede at det blir smalhans da prosjektet i Hammerfest krever alt de klarer å skvise ut av sitronen.

Den som klarer å dokumentere at det overfor stående bevitner en upartisk og grundig utredning av sykehusstrukturen i Finnmark fortjener en premie. For oss andre bevitner det mest av alt at Sør Varanger og Hammerfest har dyktige politikere som mest sannsynlig har sine bekjentskaper både i Helse Nord og langt inn både på Storting og regjering.

Frank Olaussen

Styreleder, Folkeaksjon for Akuttsykehus til Alta