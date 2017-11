– På tide at man tar nettvett alvorlig

Meninger

Flere norske kjendiser har i den siste tiden blitt utsatt for spredning av nakenbilder. Det er naturligvis alvorlig, men det bør også ledsages av en debatt om å ta forholdsregler og pleie nettvett.

På ulike nettfora diskuterer man og deler slike bilder, noe som Alta-jenta Karina Haukland har fått oppleve da noen spurte på chatte-plattformen Discord «Har noen nakenbilder av «Alta-milfen?».

Mitt spørsmål er da: Hvorfor har man slike bilder på telefonen sin, eller andre steder i utgangspunktet, som er tilsynelatende lett for andre å få tak i og kan havne på avveie. Og hvorfor tar man slike bilder for å sende til hverandre?

Mange har nok sett Cameron Diaz-filmen «Sex Tape». Hvis ikke, så handler det kort fortalt om et par som bruker en iPad til å filme en sex tape, bare for å oppdage at filmen har blitt lastet opp på iCloud og synkronisert til Alle ipader som de har gitt bort i julegave. Det er nok satt litt på spissen, men samtidig viser det hvor uforsiktig vi er med teknologien vi omgir oss med.

Så, svaret på mitt innledende spørsmål ligger nok nettopp i mulighetene teknologien har gitt oss. Det er ikke til å stikke under en stol at det finnes dem der ute som er jævla skitne, og alltid har vært det. Sextelefoner kom da telefonen ble allemannseie, sexting (sex-meldinger på SMS) kom samtidig med inntoget av SMS, og det å sende pikante bilder har vært populært helt siden MMS og kameratelefoner kom på markedet.

Spoler man frem/tilbake til 2011 da Appen Snapchat gjorde sitt inntog blant ungdommene, så har det mildt sagt eksplodert av penis- og puppebilder som blir sendt frem og tilbake.

Men har folk virkelig helt glemt hva konsekvensene kan bli? Tenker man virkelig ikke lengre enn lengden på sin egen penis når man sender bilde til det som kan være vilt fremmede?

For det første så er det jævla dumt, nettopp fordi man mister kontrollen på det man sender. Og for det andre kan det føre til straffbare holdninger. Et ord som, dessverre, mange nok har kjennskap til, er «hevneporno». Årsrapporten til slettmeg.no fra 2015 viser at det er særlig de mellom 12-28 år, og flest jenter, som tar kontakt med slettmeg.no om problemer med bilder eller video som har havnet på nett.

Så er spørsmålet: Hvem sin skyld er det at det har havnet der til å begynne med? Rapporten viser at det oftest er bekjente som gjør dette, men et urovekkende høyt tall viser at det er «ukjente» gjerningspersoner.

«I disse tilfellene ser vi at bilder ofte spres fra telefon til telefon via apper. Det som er nest mest vanlig er at man legger ut slike bilder selv, også angrer man senere, eller at man deler slike bilder i fortrolighet også deles disse videre.» heter det i rapporten.

Er det kanskje på tide at man tar nettvett alvorlig? For hva får en 12 år gammel jente til å dele bilder seg selv?