– Beklager om dette ble oppfattet som et angrep på kystens befolkning

Hadde en uttalelse om regionreformen på NRK i går som kom litt uheldig ut. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

I den grad det ble oppfattet som et angrep på kystens befolkning, beklager jeg det. Det er den politiske makta på kysten som skal utfordres, ikke befolkningen.

Og nettopp her er det mulighetene med regionreformen ligger. Frem til i dag har sterke krefter i Finnmark Arbeiderparti, med hovedtyngden på kysten, hadde styringen over fylket. Det har vært lite vellykket. Ikke bare for Alta, men også for kysten.

I et samarbeid må alle parter gi og ta. Det oppleves som en selvfølge at befolkningen i Alta skal gi legitimitet til sykehuset i Hammerfest. Uten Altas befolkning som pasientgrunnlag, forvitrer sykehuset. Men når Alta gjør krav på sin del av kaka, blir vi beskyldt for å grabbe til oss, tar alt, tenker bare på oss sjøl og er noen store egoister.

Jeg tenker da at ok, kanskje vi har mer igjen for et samarbeid med Troms. Da vil Finnmark Arbeiderparti miste sin dominans, og det vil være meget bra for Finnmark i fremtiden.

Odd Erling Mikalsen

Alta Frp