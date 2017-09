– Sp bør avklare

Undertegnede har i ulike medier utfordret Geir Iversen på to sentrale spørsmål i valgkampen i Finnmark;

– trålstigen ; fordelinga mellom trål og kyst.

– sykehusdebatten og Sp sitt standpunkt.

Dette vil være viktige avklaringer som bør gjøres før valget. Et partis standpunkt er en ærlig sak. Men standpunktet bør være det samme lokalt som sentralt. En bør si det samme i den ene eller i den andre kommunen.

Først trålstigen; i Sp sitt sentrale program er utvetydig slått fast at fordelinga mellom flåtegruppene ligger fast. Dette vil ikke Geir Iversen svare på direkte. Denne fordelinga vil blant anna ha konsekvenser for hvor bl.a. den såkalte «Mehamnkvota» skal taes fra. Dette bør være avklart før valget. Skal det være trålerne som skal avgi 3000 tonn, eller er det kystflåten som skal avgi dette.

Så sykehusdebatten. I Nasjonal Sykehusplan er sykehusstrukturen avgjort enstemmig i Stortinget,. Helse Nord og Finnmarkssykehuset har på et grundig, faglig grunnlag vedtatt at det skal bygges et nærsykehus i Alta og at nye Hammerfest skal realiseres. Det siste med mulig byggestart i 2019. Tomtevalget er like rundt hjørnet. Vi kjenner alle til den politiske uroen som eksisterer med bakgrunn i betydelige miljøer i Alta-regionen.

I de debatter og utspill som har kommet bl.a. 26. august i Alta i appell og de synspunkt som er fremmet av Sp i andre debatter, er det grunn til å be Geir Iversen å avklare følgende vedr kravet om ei utredning rundt sykehusstrukturen i Vest Finnmark;

Venstre har klart signalisert at de ønsker en utsettelse både av igangsetting av nærsykehuset og Nye Hammerfest sykehus – en full time-out. Det vil bety ytterligere usikkerhet og utsettelse av to meget viktige prosjekt for det totale helsetilbudet i vestfylket. Sp har uttrykt/uttrykker støtte til slik utredning (det samme gjør KrF og Frp). Det er en ærlig sak. Men slik jeg tolker Geir Iversen i andre uttalelser, bl.a. til Hammerfestingen 6. september, så skal Sps utredning komme «i tillegg til nærsykehuset og et nytt sykehus i Hammerfest».

Forstått at når nye Hammerfest sykehus (og nærsykehuset?) er ferdigstilt skal det – etter Sps oppfatning – lages ei ny utredning om strukturen. Jeg ber derfor Geir Iversen så raskt som mulig avklare hva som ligger i Sps holdning til utsettelse og utredning. Det kan nemlig ikke bety begge deler. Enten full stopp i Alta og Hammerfest, eller full fart i begge prosjektene og så ei ny utredning.

Jeg skal ikke gå inn de faglige vurderingene som er gjort mht 1 eller 2 fullverdige akuttsykehus i vest-fylket. Men SPs uklare signaler (som også gjelder KrF og Frp) kan i relaiteten være å snakke med to tunger; ei i Alta og ei i Hammerfest. På godt norsk så kan det være det samme som «å føre folk bak lyset». Sp ønsker å oppfatte dette som et politisk angrep. Det er kun et spørsmål om ei avklaring av to sentrale temaer i den valgkampen vi nå er i ferd med å avslutte.

Reidar Johansen

Hammerfest